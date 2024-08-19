Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
İstanbul'da "Süper Mavi Dolunay" olarak isimlendirilen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi
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Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" hayranlık uyandırdı.
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İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri mest etti.
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Her zamankinden daha parlak görünen dolunay, eşsiz manzaralar oluşturdu.
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Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.
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