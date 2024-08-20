Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
Rol aldıkları dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Beril Pozam ile Ersin Arıcı nikâh masasına oturdu
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Bir süredir aşk yaşayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı alıp evlendi.
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Arkadaşları ve aile bireylerinin yer aldığı bir düğün gerçekleştiren oyuncu çiftin mutlu anı objektiflere yansıdı.
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MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Rol aldıkları dizide tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ile Ersin Arıcı'yı bu mutlu günlerinde meslektaşları yalnız bırakmadı.
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Oyuncu çiftin, rol arkadaşları da düğünde yerini aldı.
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NİKÂHI ROL ARKADAŞLARI KIYDI
Düğünde Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın nikâhını ise dizide Pozam'ın babası 'Kazım Ağa' karakterini canlandıran Diren Polatoğulları kıydı.
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Düğüne; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü isim katıldı.
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"KIZIMIZI VERDİK"
Dizide Beril Pozam'ın anne ve babasını canlandıran Sezin Bozacı ile Diren Polatoğulları, o anları "Kızımızı verdik" notuyla yayımladı.
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