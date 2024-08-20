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        Haberler Magazin Dizi aşkı gerçek oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi - Magazin haberleri

        Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

        Rol aldıkları dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Beril Pozam ile Ersin Arıcı nikâh masasına oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:41
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          Bir süredir aşk yaşayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı alıp evlendi.

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          Arkadaşları ve aile bireylerinin yer aldığı bir düğün gerçekleştiren oyuncu çiftin mutlu anı objektiflere yansıdı.

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          MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

          Rol aldıkları dizide tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ile Ersin Arıcı'yı bu mutlu günlerinde meslektaşları yalnız bırakmadı.

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          Oyuncu çiftin, rol arkadaşları da düğünde yerini aldı.

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          NİKÂHI ROL ARKADAŞLARI KIYDI

          Düğünde Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın nikâhını ise dizide Pozam'ın babası 'Kazım Ağa' karakterini canlandıran Diren Polatoğulları kıydı.

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          Düğüne; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü isim katıldı.

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          "KIZIMIZI VERDİK"

          Dizide Beril Pozam'ın anne ve babasını canlandıran Sezin Bozacı ile Diren Polatoğulları, o anları "Kızımızı verdik" notuyla yayımladı.

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