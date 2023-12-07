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        Haberler Ekonomi Borsa Mega Metal, Borsa İstanbul’a geliyor - Borsa Haberleri

        Mega Metal, Borsa İstanbul’a geliyor

        İnce bakır tel üreticisi Mega Metal halka açılıyor. Mega Metal, 07-08 Aralık 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, "Bugüne kadar imza attığımız başarıları, yaşadığımız gururu yeni paydaşlarımızla paylaşmak, büyüme yolculuğumuza birlikte devam etmek istiyoruz. Hedefimiz şirketimizin küresel pazardaki rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşımak. Bu nedenle halka arzdan elde edeceğimiz gelirle hem Türkiye hem de yurt dışında planladığımız yeni yatırımlarımızı hayata geçireceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:46
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        Mega Metal, Borsa İstanbul'a geliyor
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        Mega Metal, Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. 2005 yılında üretime başlayan ve Kayseri’deki fabrikasında elektrik, elektronik, haberleşme, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili ince bakır tel üretimi gerçekleştiren Mega Metal’in halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edildi.

        Halka arzın liderliğini yürüten A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Mega Metal’in halka arzı için 07-08 Aralık 2023 talep toplanacak. Şirketin hisse fiyatı 28.30 TL olarak açıklandı. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’inin bireysel yatırımcı, yüzde 24’ünün yurt içi kurumsal yatırımcı, yüzde 1’inin ise şirket çalışanlarına ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor.

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        Şirketin halka arzı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, halk arzın Mega Metal’in küresel ölçekteki yatırımlarını hızlandırarak başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere global rekabet gücünü artıracağını belirtti. “Ürünlerimiz elinizde tuttuğunuz cep telefonundan, kullandığınız otomobillere, hastanelerdeki cihazlardan uzayı keşfe çıkan uydulara kadar birçok yerde kullanılıyor. Bu nedenle “Biz olmasaydık, bu cihazların hiçbirini kullanamazdık” diyen Turgut sözlerine şöyle devam etti: “Sektörümüzde büyümek için yatırım yapmak, yeni kapasite yaratmak ve yeni ürünler eklemek çok önemli. Bugüne kadar özkaynaklarımız ve güçlü finans yönetim politikalarımızla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Ancak halka arzlar da çok önemli bir finansman kaynağı, bu enstrümanı da kullanmak istiyoruz” dedi.

        "BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ DÜNYA DEVLERİ, KURUMSAL FİRMALARI TERCİH EDİYOR"

        En önemli hedeflerinin ise kurumsallaşmak olduğunu belirten Turgut, bu konuda şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilir büyüme için kurumsallaşmak çok önemli. İlk olarak SPK’nın getirdiği bazı kurallar var, bunlara uyum sağlamak şirketler açısından sağlıklı bir yönetim yaratıyor. Komiteler kurulması gerekiyor, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Denetlenebilir olmak, şeffaf olmak yatırımcının size daha çok güven duyması anlamına geliyor. Halka arzdan kısa bir süre sonra da Borsa İstanbul’da Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil olma hedefimiz var. Zaten birlikte çalıştığımız dünya devleri de daha kurumsal şirketleri tercih ediyor.”

        Hem iç pazarda hem de yurt dışında çok güçlü markaların, müşteri portföylerinde bulunduğunu ifade eden Turgut, “Yurt içinde oldukça güçlü bir üreticiyiz. Gelişen teknolojilerde şirketimizin bir dokunuşu mutlaka bulunuyor. Saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm kalığında bakır tel üretiyoruz. Küresel net sıfır emisyon hedefine ulaşma noktasında da yenilenebilir enerji teknoloji, elektrikli araç ve batarya üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden olacağız” dedi.

        Küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlara bakıldığında, pandemi dönemini de içine alana son beş yılda çok hızlı bir şekilde arttığını söyleyen Turgut, “Özellikle güneş enerji yatırımları ve rüzgar santralleri gelecek yıllarda yatırımların hızla artacağı alanlar olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın açıklamasına göre, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkabilir. Copper Alliance tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan verilere göre de fosil yakıtla çalışan bir otomobile göre elektrikli bir otomobil dört kat daha fazla bakıra ihtiyaç duyuyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, geleneksel enerji sistemlerine göre ihtiyaç duyduğu bakır ise 12 kat daha fazla. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmını ise nitelikli bakır tel oluşturuyor. Üretim tarafı kadar depolama tarafı da hızlı bir gelişim içinde. Enerjideki bu dönüşüm elbette Mega Metal’in pazarının gelişmesi için çok büyük potansiyel yaratıyor” dedi.

        Basın toplantısında bir konuşma yapan A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak, bu yıl 10’u aşkın şirketin halka arzını yaptıklarını ve Mega Metal ile bu süreci taçlandırdıklarını söyledi. Mega Metal’in Türkiye’nin önemli sanayi şirketlerinden biri olduğunu belirten Esenpak, “Mega Metal, kurulduğu günden bu yana İSO 500’de yer alıyor. Bu bir sanayi şirketi açısından çok büyük bir başarı. 2022 yılında açıklanan listede de 115’inci sırada yer aldı. Türkiye’deki büyük sanayi ve ihracatçı şirketlerin halka arz edilmesi sermaye piyasalarımız açısından çok önemli” şeklinde konuştu.

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