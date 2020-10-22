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Elektronik perakendecisi MediaMarkt Türkiye'nin düzenlediği MediaMarkt Startup Challenge tamamlandı. Bu yıl ABD de dahil olmak üzere 39 farklı ülkeden 152 başvuru alınan yarışmada, yerli girişim Shopi birinci seçildi.

Perakendeciler için bulut tabanlı mobil çözümler sunan bir yazılım hizmeti girişimi olarak faaliyet gösteren Shopi'nin MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı olarak, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Retailtech Hub Programı'na katılacağı, girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkını elde edeceği ve Silikon Vadisi yatırımcılarına Plug and Play'in girişimci ağına dahil olacağı bildirildi.

Yarışmaya Polonya'dan katılan ve ikinci olan Yosh.AI'nin ise, yapay zekalı yazılı ve sesli asistan aracılığıyla işletmeler ve kullanıcılar arasındaki etkileşimi otomatikleştirmeyi hedefleyerek yapay zeka çözümleri ile müşterilerin etkileşimini ve satışları artırmayı hedeflediği kaydedildi. Üçüncü olan ve Türkiye'den katılan B2Metric ise şirketlerin müşteri yolcuğu, fiyatlandırma ve ödeme optimizasyon sorunlarında AI-Native tahminine dayalı analitik çözüm sunarak makine tabanlı öğrenme sunuyor.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Geçtiğimiz yıl Akdeniz ülkelerinden ve özellikle Avrupa kıtasından aldığı başvurularla uluslararası bir boyuta gelen MediaMarkt Startup Challenge'a bu yıl, Türkiye dahil olmak üzere 39 farklı ülkeden 152 başvuru geldi, üstelik bu başvuruların 92 tanesi yurt dışından gerçekleşti. Önceki yılların kazananlarıyla çeşitli iş birliklerinde bulunduk, bazı projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Başka bir deyişle yarışmamızın kazananlarını sadece ödüller beklemiyor, aynı zamanda o projelerin hayata geçmesinde bir kaldıraç görevi görüyoruz. Perakende sektörünün geleceğine yönelik projelerin ülkemizde çıkması, ülkemiz adına önemli bir gelişme" dedi.