Orijinal tragedyadan tamamen farklı bir olay örgüsüne sahip Medea'nın bu çağdaş versiyonu, “aşk” ve “intikam” gibi iki zamansız temayı ve insan varoluşunun karanlık tarafını sahneye taşıyor. Oyuncu Marieke Heebink’e Altın Theo Ödülü’nü kazandıran Medea, 17-18 Kasım’da Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, öncü çağdaş tiyatro topluluğu Internationaal Theater Amsterdam’ın ödüllü yapımı Medea’yı, her oyunu heyecanla beklenen Avustralyalı yazar-yönetmen Simon Stone’un yorumuyla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Pandeminin sebep olduğu uzun bir aranın ardından tiyatroseverlere büyük bir uluslararası yapımı sahnede izleme şansı sunacak Medea, İstanbul’a festivalin Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın, Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu PSM’nin değerli desteği ve Hollanda Sahne Sanatları Fonu işbirliğiyle konuk oluyor.
Yıldızı her geçen yıl parlayan yazar ve yönetmen Simon Stone, antik tragedya yazarı Euripides’in neredeyse tarih boyunca sahnelenen, konusunu güçlü ve yakıcı bir intikam duygusundan alan tragedyası Medea’yı, günümüz diliyle ve gerçek bir olaydan çıkarak yeniden yazıyor. MÖ 5. yüzyıldan bu yana, tiyatro sahnelerinin belki de en karanlık karakteri Medea, bu defa sıradan bir ailenin içinde karşımıza çıkıyor. 1995’te sorunlu bir şekilde eşinden boşanan Amerikalı bir doktor, bu boşanma sonrasında iki çocuğunun da içinde olduğu evini ateşe veriyor… Seyirciyi derinden etkileyen basit ve sade sahne tasarımında, kolaylıkla komşunuz olabilecek incelikli, çılgın bir Medea, yüzyıllar boyunca sarsıcılığını ve sıklığını kaybetmeyen bir vakayla belki sonucun kabulü için değil ama anlaşılmak için izleyicisini bekliyor.
Performansıyla eleştirmenlerden büyük övgüler alan Marieke Heebink’e canlandırdığı ana karakterle Altın Theo Ödülü’nü kazandıran Medea, 2015 yılında düzenlenen Hollanda Tiyatro Festivali’nin programına seçildi. The Guardian tarafından “kusursuz bir topluluktan, dokunaklı bir sanat yapıtı” sözleriyle övülen oyun, İngiliz tiyatro dergisi The Stage tarafından ise “Dünya standartlarında bir tiyatro. Birinci sınıf bir yönetmen tarafından birinci sınıf performanslarla desteklenen birinci sınıf bir uyarlama. Zarif ve vahşice cesur” olarak tanımlanıyor.
Festival bu yıl, yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturuyor. Medea’nın yanı sıra festivalde, İtalya, Fransa ve Hollanda’dan, büyük övgü toplayan 3 uluslararası prodüksiyonu; Oedipus, Neşe ve Waterfloor’u ağırlıyor.
Festivalin çevrimiçi uluslararası programında ise; Ayı, Boris, Güneşin Çocukları, Betroffenheit, Müfettiş, Bugün Yaratmak ve Alice bulunuyor. Çevrimiçi programda yer alan gösterimler, festival boyunca tüm Türkiye’den, passostudio.com adresi üzerinden izlenebilecek.
22 Ekim'den 20 Kasım'a kadar 25 farklı oyunu İstanbul'un iki yakasındaki sahnelerde ve çevrimiçinde ağırlayacak 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.
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