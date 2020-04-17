17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medcezir oyuncuları kimler? Medcezir dizisinin konusu ne? soruları bu akşam tekrar bölümüyle yıllar sonra ekranlara gelecek dizi için soruluyor. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Medcezir dizisi Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlama. Medcezir ile ilgili detaylar haberimizde.
MEDECEZİR OYUNCULARI KİMLER?
Medcezir dizisinde oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy (Yaman Koper),Serenay Sarıkaya (Mira Beylice),Barış Falay (Selim Serez),Mine Tugay (Ender Serez),Taner Ölmez (Mert Asım Serez),Hazar Ergüçlü (Eylül Buluter),Metin Akdülger (Orkun Civanoğlu),Şebnem Dönmez (Asude Sude Beylice),Defne Kayalar (Sedef Kaya) ve Murat Aygen (Faruk Beylice) yer alıyor.
MEDCEZİR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Medcezir, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından geliştirilen televizyon dizisi. Josh Schwartz tarafından yaratılmış Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin baş rolünde İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde büyüyen Yaman Koper karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy ve zengin bir ailenin kızı olan Mira Beylice'yi canlandıran Serenay Sarıkaya yer aldı.
Medcezir'in prömiyeri 13 Eylül 2013 tarihinde Star TV'de yapıldı. Aldığı başarılı reytingler sonucunda ikince sezonda devam etmesine karar verildi ve ikinci sezon 12 Eylül 2014'te başladı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, dizinin üçüncü sezonda da devam edebileceğini açıkladı. Ancak ikinci sezonda alınan düşük reytingler sonucunda dizinin senaristi Ece Yörenç, dizinin sona ereceğini açıkladı. Dizi, 12 Haziran 2015'te yayınlanan 77. bölümüyle sona erdi.
Dizi, olumlu eleştiriler almasının yanı sıra dünyanın en başarılı yapımları arasında yer aldığı söylendi ve birçok kez orijinalinden daha iyi olduğu yorumları yapıldı. Ayrıca dizi, "en iyi kadın oyuncu", "en iyi erkek oyuncu", "en iyi yönetmen" ve "en iyi dizi müziği" kategorilerinde altısı Altın Kelebek Ödülü ve biride Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde "en iyi dizi" kategorisinde ikincilik ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.
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