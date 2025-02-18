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        Haberler Gündem Eğitim MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Kütüphanelerdeyiz' projesi

        MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Kütüphanelerdeyiz' projesi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, yaşadıkları şehirlerdeki kütüphaneleri tanımalarını sağlamak amacıyla 'Kütüphanelerdeyiz' projesi hayata geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:50
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        MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Kütüphanelerdeyiz' projesi
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        MEB'den yapılan açıklamaya göre; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin dili yetkin bir şekilde kullanmasını, Türkçenin zenginliklerini keşfetmesini ve dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemesini hedefliyor.

        Bu doğrultuda, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki çeşitli atölyelerin öğrenim için kullanılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 'Kütüphanelerdeyiz' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor. Ayrıca atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amaçlanıyor.

        DERS İÇERİKLERİ KÜTÜPHANELERDE UYGULAMALI OLARAK İŞLENECEK

        Etkinlik kapsamında, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak. Ayrıca araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek. Öte yandan okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek. 'Kütüphanelerdeyiz' projesi, merkezi olarak tanımlanarak programa katılımcı öğrencilerin 'sosyal etkinlik modülü'ne kayıtları sağlanacak.

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