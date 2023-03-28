MCH Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? MCH Düşüklüğü Belirtileri

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MCH Nedir?

MCH, "ortalama hücre hemoglobini" anlamına gelen bir kısaltmadır. Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin miktarının ortalamasını ölçen bir parametredir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijeni dokulara taşımaya yarayan bir proteindir. MCH değeri, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesi hakkında bilgi verir ve anemi teşhisi için kullanılır. MCH değerleri, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişebilir ve bir tam kan sayımı testinde ölçülür.

MCH Normal Değeri Kaç Olmalı?

MCH değerleri, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, 27-33 pikogram (pg) aralığında olması normal kabul edilir. Bebekler ve çocuklar için ise yaşlarına bağlı olarak normal MCH değerleri farklıdır.

MCH Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

MCH düşüklüğü tek başına kanser belirtisi olmayabilir; ancak kanser hastalarında MCH düşüklüğü sıkça görülebilir. Özellikle kemik iliği kanserleri veya kanser tedavisi gören hastaların MCH düzeylerinde düşüş yaşanabilir. Bu nedenle, MCH düşüklüğü, kanser riski değerlendirmesinde kullanılabilen bir faktördür, ancak başlı başına bir kanser belirtisi olarak kabul edilmemelidir.

MCH Düşüklüğü

MCH düşüklüğü, anemi olarak bilinen durumun bir belirtisidir ve kırmızı kan hücrelerindeki ortalama hemoglobin miktarının düşük olduğunu gösterir. Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesinin azaldığına işaret eder. MCH düşüklüğü, demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, kan kaybı ve kronik hastalıklar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

MCH Düşüklüğü Belirtileri

MCH düşüklüğü belirtileri, anemi belirtileriyle benzerlik gösterir ve şunları içerir:

Yorgunluk ve halsizlik

Soluk cilt rengi

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Hızlı veya düzensiz kalp atışları

Nefes darlığı

Ellerde ve ayaklarda soğukluk ve uyuşma

Tırnaklarda kırılganlık ve şekil bozuklukları

İştahsızlık

MCH düşüklüğü, vücuttaki oksijen eksikliğinin etkilerini yansıtan bu belirtilerle kendini gösterir.

MCH Düşüklüğü Neden Olur?

MCH düşüklüğüne yol açabilecek faktörler şunlardır:

Demir eksikliği: Demir eksikliği, anemi ve MCH düşüklüğünün en yaygın nedenidir. Demir, hemoglobin üretimi için önemli bir mineraldir ve yetersiz demir alımı, hemoglobin üretimini etkileyerek MCH düşüklüğüne yol açabilir. B12 vitamini ve folik asit eksikliği: Bu vitaminler, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve sağlığı için önemlidir. Yetersiz B12 vitamini ve folik asit alımı, hemoglobin düzeylerinin düşmesine neden olabilir ve MCH düşüklüğüne yol açabilir. Kan kaybı: Aşırı kan kaybı, hemoglobin düzeylerinin düşmesine ve dolayısıyla MCH düşüklüğüne neden olabilir. Kan kaybı, yaralanmalar, cerrahi işlemler, menstrüasyon ve iç kanamalar nedeniyle meydana gelebilir. Kronik hastalıklar: Böbrek hastalığı, romatoid artrit, lupus ve diyabet gibi kronik hastalıklar, MCH düşüklüğüne yol açabilir. Bu durum, hastalıkların vücuttaki iltihaplanma ve kırmızı kan hücrelerinin ömrünü kısaltma etkilerinden kaynaklanır. Kemik iliği problemleri: Kemik iliği, kırmızı kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Kemik iliği hastalıkları, enfeksiyonlar ve kanserler gibi nedenlerle MCH düşüklüğüne yol açabilir.

MCH Düşüklüğü Ne Demek?

MCH düşüklüğü, vücuttaki ortalama hücre hemoglobinin normal değerlerin altında olduğu anlamına gelir. Bu durum, vücudun dokularına yeterli oksijen taşıyamadığı anemiye işaret eder. MCH düşüklüğü yaşayan kişiler, uygun tedavi ve yönetim stratejileri için bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Tedavi, MCH düşüklüğünün nedenine bağlı olarak demir veya vitamin takviyeleri, ilaçlar, kan transfüzyonları veya kemik iliği nakli gibi yöntemler içerebilir.

MCH düşüklüğünün erken teşhisi ve tedavisi, vücuttaki oksijen taşıma kapasitesini artırarak genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, anemi şüphesi olan kişilerin doktor kontrolü ve gerekli tetkiklerle değerlendirilmesi önemlidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk