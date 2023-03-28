MCV Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? MCV Düşüklüğü Belirtileri

HABERTURK.COM

MCV, kırmızı kan hücrelerinin boyutunu ifade eder. Ve vücutta çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilir. Kan testi sonuçlarında MCV düşüklüğü çoğu zaman ciddi bir sağlık probleminin habercisi olmamakla birlikte çeşitli hastalıklar MCV değerini etkileyebildiği için aslında dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Peki genel anlamda MCV nedir, neden olur? MCV normal değeri kaç olmalıdır? Tüm bunların cevaplarını sizler için araştırdık.

MCV Nedir?

MCV, "Mean Corpuscular Volume"un kısaltmasıdır ve Türkçede "Ortalama Hücre Hacmi" olarak adlandırılır. MCV, kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) ortalama hacmini ölçen bir değerdir. Bu ölçüm, bir kişinin anemi (kansızlık) durumunu belirlemek için kullanılır ve genellikle bir tam kan sayımı (CBC) testi kapsamında rapor edilir.

MCV Normal Değeri Kaç Olmalı?

MCV'nin normal değeri, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Yetişkinler için tipik MCV değeri, 80 ila 100 femtolitre (fL) arasındadır. Çocuklar ve bebekler için normal değerler farklı olabilir. Bir kişinin MCV değerinin, yaş ve cinsiyetine göre belirlenen normal aralıklar içinde olması beklenir.

MCV Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

MCV düşüklüğü, kanser belirtisi olabilecek bir durum olsa da tek başına kanser teşhisi için yeterli değildir. Düşük MCV değerleri genellikle demir eksikliği anemisi ile ilişkilendirilir ve kansızlık nedenlerinin araştırılması gerektiğine işaret eder. Bazı kanser türleri, özellikle kemik iliği ile ilgili olanlar, düşük MCV değerlerine neden olabilir. Ancak, MCV düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için ek testler ve değerlendirmeler gereklidir.

MCV Düşüklüğü Ne Demek?

MCV düşüklüğü, kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacminin normal değerlerin altında olduğu bir durumu ifade eder. Düşük MCV değerleri, mikrositer anemi olarak adlandırılan bir kansızlık türüne işaret eder. Demir eksikliği anemisi, talasemi ve kronik hastalıklar, MCV düşüklüğüne neden olabilecek yaygın durumlardır. MCV düşüklüğüne neden olan temel sorunu belirlemek için doktorlar, kapsamlı bir tıbbi değerlendirme ve ek testler yaparlar.

MCV Düşüklüğü Belirtileri

MCV düşüklüğü, genellikle mikrositer anemi ile ilişkilidir ve bu tür anemi demir eksikliği anemisi, talasemi veya kronik hastalıklar gibi durumlarla ilişkili olabilir. MCV düşüklüğünün belirtileri, temelde anemi belirtileri olarak ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

Yorgunluk

Soluk cilt

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Hızlı ve düzensiz kalp atışı:

Nefes darlığı:

Soğuk eller ve ayaklar

Dil ve ağız yaraları

Tırnaklarda şekil bozuklukları

MCV Düşüklüğü Neden Olur?

MCV düşüklüğüne neden olan durumlar şunlardır:

Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin yeterli hemoglobin üretmemesine yol açar. Bu durum, eritrositlerin boyutunun küçülmesine ve MCV'nin düşmesine neden olur. Demir eksikliği anemisi, yetersiz demir alımı, emilim bozuklukları veya artan demir ihtiyacı (örn. gebelik) nedeniyle ortaya çıkabilir. Talasemi: Talasemi, genetik bir kan bozukluğu olup, normal hemoglobin üretimini etkiler. Talasemi, kırmızı kan hücrelerinin ömrünü kısaltır ve hücre boyutunu küçültür, bu da düşük MCV değerlerine yol açar. Kronik hastalıklar: Kronik böbrek hastalığı, romatoid artrit ve bazı enfeksiyonlar gibi kronik hastalıklar, MCV düşüklüğüne neden olabilir. Bu durumlar, hemoglobin üretimini etkileyerek veya demir metabolizmasını bozarak MCV değerlerini düşürebilir. Kurşun zehirlenmesi: Yüksek kurşun seviyeleri, hemoglobin üretimini bozarak MCV düşüklüğüne neden olabilir. Bazı ilaçlar: Siroz veya romatoid artrit gibi durumların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, kırmızı kan hücrelerinin üretimini veya şeklini etkileyerek MCV düşüklüğüne yol açabilir. Sideroblastik anemi: Sideroblastik anemi, kemik iliğinde demir kullanımında bir bozukluk olup, yetersiz hemoglobin üretimi ve dolayısıyla düşük MCV değerleri ile sonuçlanır.

MCV düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için doktorlar, kapsamlı bir tıbbi değerlendirme ve ek testler yaparlar. Eğer MCV düşüklüğüne neden olan temel durum teşhis edilir ve uygun şekilde tedavi edilirse, MCV değeri normale dönebilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk