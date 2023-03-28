MCHC Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? MCHC Düşüklüğü Belirtileri

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MCHC, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin miktarını ölçen ve "ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu" anlamına gelen bir kısaltmadır. Hemoglobin, hücrelere oksijen taşınmasını sağlar. MCHC, tam kan sayımı (CBC) testi ile ölçülür. MCHC genel anlamda kan sağlığı ve anemi şüphelerinde istenilir. Peki MCHC nedir ve neden olur? MCHC normal değeri kaç olmalıdır? MCHC düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tüm bunların cevaplarını sizler için araştırdık.

MCHC Nedir?

MCHC, "ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu" anlamına gelen Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration'un kısaltmasıdır. Kırmızı kan hücrelerindeki (eritrositler) hemoglobin miktarını gösteren bir ölçümdür. Hemoglobin, oksijen taşıyan bir protein olup, kırmızı kan hücreleri ile vücuttaki hücrelere oksijen taşınmasını sağlar. MCHC, tam kan sayımı (CBC) testi ile ölçülür ve genel kan sağlığı ve anemi gibi durumların teşhisinde kullanılır.

MCHC Normal Değeri Kaç Olmalı?

MCHC normal değeri, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişebilir. Genellikle, yetişkinlerde normal MCHC değeri 33-36 gram/deciliter (g/dL) arasındadır. Bebekler ve çocuklar için normal değerler biraz farklı olabilir. Doktorlar, MCHC değerlerini diğer kan testi sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek daha doğru bir teşhis koyarlar.

MCHC Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

MCHC düşüklüğü, kanser belirtisi olmamakla birlikte, kanser tedavisi gören hastalarda kemoterapi ve radyasyon tedavisi nedeniyle düşük MCHC değerleri görülebilir. MCHC düşüklüğü genellikle demir eksikliği anemisi, talasemi ve diğer anemi türleriyle ilişkilidir.

MCHC Düşüklüğü

MCHC düşüklüğü, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin konsantrasyonunun normalden düşük olduğu durumdur. Bu durum, genellikle anemiye işaret eder ve kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur.

MCHC Düşüklüğü Belirtileri

MCHC düşüklüğü belirtileri, anemi belirtileriyle benzerlik gösterir. Bunlar şunları içerir:

Yorgunluk ve hızlı yorulma

Halsizlik ve zayıflık

Soluk cilt ve mukozalar

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Kalp çarpıntısı ve hızlı kalp atışı

Konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık

MCHC düşüklüğü belirtileri, altta yatan anemi türüne ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı hafif vakalar belirtisiz olabilirken, şiddetli vakalar daha ciddi belirtilere yol açabilir.

MCHC Düşüklüğü Neden Olur?

MCHC düşüklüğüne neden olan temel faktörler şunlardır:

Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin üretimi için yetersiz demir nedeniyle oluşur ve en yaygın anemi türüdür.

Demir eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin üretimi için yetersiz demir nedeniyle oluşur ve en yaygın anemi türüdür. Talasemi: Genetik bir bozukluk olan talasemi, anormal hemoglobin moleküllerinin üretilmesine ve MCHC düşüklüğüne neden olur.

Genetik bir bozukluk olan talasemi, anormal hemoglobin moleküllerinin üretilmesine ve MCHC düşüklüğüne neden olur. Kronik hastalıklar: Böbrek hastalığı, kanser ve romatoid artrit gibi kronik hastalıklar, kırmızı kan hücrelerinin üretimini ve hemoglobin konsantrasyonunu etkileyebilir.

Böbrek hastalığı, kanser ve romatoid artrit gibi kronik hastalıklar, kırmızı kan hücrelerinin üretimini ve hemoglobin konsantrasyonunu etkileyebilir. Vitamin ve mineral eksiklikleri: B12 vitamini, folat ve demir eksikliği, MCHC düşüklüğüne yol açabilir.

MCHC Düşüklüğü Ne Demek?

MCHC düşüklüğü, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin konsantrasyonunun normalden düşük olduğunu gösterir. Bu durum, genellikle anemi belirtisi olarak kabul edilir ve kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur. MCHC düşüklüğü, altta yatan nedenlere ve etkilenen bireyin genel sağlık durumuna bağlı olarak tedavi edilmelidir. Doktorlar, MCHC düşüklüğünün nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak için kan testlerini ve diğer teşhis yöntemlerini kullanır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk