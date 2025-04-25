Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nisan ayı tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Mazot ve gübre desteği ödemesi, T.C. kimlik numarasına göre yapılıyor. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte, 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri ile ilgili detaylar
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Çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi ve sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesinin hedeflendiği mazot ve gübre desteğiin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar
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ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticileri sevindiren destek ödemesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yumaklı, bugün (25 Nisan) çiftçilerin hesaplarına toplam 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme yatırıldığını açıkladı. Yumaklı, “Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, Bereketin Yüzyılına kararlı adımlarla yürüyoruz. 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.
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Mazot ve gübre desteği: 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 TL
Hububat desteği: 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 TL
Kırsal kalkınma yatırım desteği: 13 milyon 604 bin 105 TL
Sertifikalı tohum kullanım desteği: 6 milyon 77 bin 957 TL
Mazot ve gübre desteği ödemesi, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olan çiftçilere bugün yapılacak. Diğer destek kalemleri ise tek seferde ve toplu olarak tüm hak sahiplerinin hesaplarına bugün aktarılacak.
Bu ödemelerle birlikte çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi ve sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor.
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