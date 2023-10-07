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Zeytinburnu Kültür Sanat'ın yeni sezonu açıldı. 2023-2024 kültür sanat sezonunun açılış töreni Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ressam Metin Aşoğlu'nun Artı-k Sanat Sergisi'nin görülebileceği ve Mazhar Alanson'un sahne alacağı açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sanatçı Metin Aşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

"KELİMELERLE ANLATMAM ZOR" Açılış töreninde sahne alan Mazhar Alanson, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'u andı. Alanson, "Biliyorsunuz onu kaybetmenin büyük bir boşluğu var. Kelimelerle anlatmam zor ama bizim 3 telli, milli ve beşeri yönü kuvvetli bir enstrümanımız var. Özkan için hüznümüzü o anlatsın" diyerek, üzüntüsünü ifade etti. REKLAM

VALİ GÜL: ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANATLA ANILAN BİR İLÇEMİZ İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmasında, "İstanbul'umuzun birçok zenginliği var ama hiç şüphesiz en önemli zenginliğimiz beşeri sermayemiz. Bunun içerisinde de en kıymetli olanlar kültür-sanat insanlarımız. Bu açıdan İstanbul'u İstanbul yapan kültür adamlarımız, sanat adamlarımız bu şehri daha da kıymetli hale getiriyor. Ben kendilerine bu şehre verdikleri emeklerden ve ülkemize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Zeytinburnu kültür ve sanatla anılan bir ilçemiz. 7'den 70'e herkesin sanat faaliyetleri yapabileceği ortamlar hazırlandı. Zeytinburnu'nun özellikle son yıllarına baktığımızda bu gelişmeyi çok açık bir şekilde görebiliyoruz. İnşallah görev yapacağımız süre içerisinde okullarımızdan başlayarak kamunun her alanında bu çalışmalara katkı vermeye gayret edeceğiz. Ben Metin hocamızı tebrik ediyorum. Sıfır atık denildiğinde bazen sanki soyut bir kavrammış gibi anlaşılabiliyor ama sizin yaptığınız eserlerle birlikte bunu daha da iyi görmüş olduk. Katılan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ARISOY: AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA ETKİNLİKLERİMİZE 1 MİLYON 124 BİN 935 KİŞİ KATILDI Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Yeni bir kültür-sanat mevsimi daha başlıyor. Zeytinburnu Kültür Sanat, kendine inanan, şehrine inanan, kültür ve sanatın diriltici gücüne ve en önemlisi de birbirine inananlar için, çok değerli sanatçımız Metin Aşoğlu'nun Artı-k Sanat sergisi ve Mazhar Alanson'un konseriyle bu yıl tam 14. kez kapılarını açıyor. Bizim gözümüzde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin bir gurur vesilesi ve mihenk taşı olduğunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hem soyut hem somut varlığıyla bu bina köklerini güçlendirdikçe, insanların varlığına aşina olduğu bir buluşma noktasına dönüştükçe; Zeytinburnu'nun da her gün biraz daha iyiye, aydınlığa, feraha, kemale erdiğini düşünmek istiyorum. Çünkü yıllar evvel ektiğimiz tohumların yeşerdiğini, diktiğimiz fidanların filizlendiğini artık en somut biçimde gördüğümüz, koridorlarını gururla adımladığımız bir yerdir bizim için Zeytinburnu Kültür Sanat. Açıldığı günden bu yana Zeytinburnu Kültür Sanat'ta bin 229 seminer ve söyleşi, 455 sinema gösterimi, bin 138 tiyatro gösterimi, 18 sempozyum, 282 özel etkinlik ve 397 konser düzenlendi. Tüm bu etkinliklere 1 milyon 124 bin 935 kişi katıldı. Yine açıldığı günden bu yana resimden, müziğin çeşitli branşlarına, yazarlıktan, halk oyunlarına, hat sanatından, ebruya, minyatüre, tezhibe her yıl ortalama 24 branşta kültür sanat kursu verildi. Bu kurslardan toplam 12 bin 798 kişi sertifika alarak mezun oldu. 8 Ekim'e kadar başvuruların devam ettiği, 25 branşta açtığımız kurslarımıza bu yıl şu ana kadar 3 bin 657 kişinin başvurduğunu da eklemeliyim" şeklinde konuştu. REKLAM

AŞOĞLU: HURDAYA GİDEN PARÇALARDAN TASARIMLAR YAPIYORUM Ressam Metin Aşoğlu serginin tamamının atıklardan oluştuğunu ifade ederek, "Sıfır atık düşüncesiyle yapılmış bir sergi. Bu çalışmaya 2017 yılında başladım. 2017 yılından beri fabrikaların atıklarından çıkan, hurdaya giden parçalardan tasarımlar yapıyorum. Bu şekilde kompozisyonlar ayarlıyorum. Tamamıyla atıkları değerlendiriyorum. Metalleri kesip, biçip, şekillendirip uğraşmıyorum. Hazır metalleri tasarım yapmış oluyorum. 58 yıldır sanatın içerisindeyim. İlhamım kendi özgün çalışmalarım. Burada şu anda 52 tane eser yer alıyor" ifadelerini kullandı.

21 KASIM'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR Ressam Metin Aşoğlu'nun 8 yıllık emeklerinin ürünleri 'Artı-k Sanat Sergisi'nde; sanayinin metal artıklarını geri dönüşümün ötesine, ileri dönüşüme taşıdığı, her biri özgün kompozisyonlardan oluşan sanat eserleri sergileniyor. Artı-k Sanat sergisi, 21 Kasım'a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat merkezinde ziyaret edilebilecek. Zeytinburnu Kültür Sanat'ta Ekim ayı boyunca birbirinden değerli isimlerin konuk olacağı söyleşilerin yanı sıra seminer, panel, konser programları, sergi, sinema ve tiyatro gösterimleri olacak. Fotoğraflar: AHT, İHA, DHA Sahnede duygulandı: Özkan’sız ağlarım Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler