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        Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Özkan Uğur'a bu sözlerle veda etti

        Lenf kanseri nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için Taksim AKM'de tören düzenlendi. Yakın dostlarının acısını yaşayan Mazhar Alanson ile Fuat Güner, duygularını dile getirirken gözyaşlarını tutamadı. Güner, "Hiçbir söz, gözyaşı onun acısını içimizden atamaz" derken, Alanson ise 'Ele Güne Karşı' şarkısının sözleriyle dostuna veda etti

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 12:24
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
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        MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Ancak Özkan Uğur'un hastalığı yeniden nüksetti. Usta müzisyen, 1,5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

        Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Uğur'un yol arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner, törende duygularını dile getirdi.

        "HİÇBİR SÖZ VE GÖZYAŞI ONUN ACISINI İÇİMİZDEN ATAMAZ"

        Fuat Güner, "Özkan bu salonda bulunan herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü. Kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, müzisyen. Kimileri ise neşeli iyi kalpli, arkadaş ağabey olarak görür. Benim için Özkan tam 52 yıldır dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz. Ve hiçbir söz, gözyaşı onun acısını içimizden atamaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşça kal" dedi.

        "NASIL GİTTİN ÖZKAN'IM BÖYLE BIRAKILMAZ Kİ"

        Mazhar Alanson ise, "Özkancığım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak, konuşma hazırlayamadım ama... 2-3 gündür halimiz darmaduman. Eşi Aysun ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. O gün gittik herkes üzgün ağlıyor. Derken Özkan'ın meşhur sözleri vardır. Üçümüz arabada kimsenin anlamasını istemediğimiz mevzuları kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı, yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancığım herhalde yetenekli olduğunu için için biliyordun, hissediyordun ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Ele güne karşı yapamaz, böyle de olmaz ki. Nasıl gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz. Gözyaşlarımız bitti mi sandı. Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık. Ayrıldık Özkan'ım" ifadelerini kullandı.

        Özkan Uğur, Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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        #Mazhar Alanson
        #Fuat Güner
        #özkan uğur
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