Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 4 Mayıs tarihinde Londra’da görülürken, üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen 30 ülkeye yayılarak küresel bir salgın haline geldi. Temmuz ayında ise 6 kıtada 70’den fazla ülkeye yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü 21 Temmuz itibarıyla maymun çiçeği salgınıyla alakalı ‘küresel acil durum’ ilan etti.
TÜRKİYE'DE İLK VAKA 30 HAZİRAN'DA GÖRÜLDÜ
Türkiye’de ise ilk vaka 30 Haziran tarihinde ortaya çıkarken, Türkiye’de görülen toplam vaka sayısının 5’e yükseldiği açıklandı. Dünya’da görülen toplam vaka sayısı ise 24 bin 381 olarak görülürken, çoğunlukta olan ülkeler; Almanya, ABD, Brezilya, İspanya ve Fransa olarak kayıtlara geçti.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütünün küresel acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüyle ilgili bir rehber hazırladı.
Buna göre işte maymun çiçeği virüsü belirtileri;
- Ateş
- Yoğun baş ağrısı
- Lenf düğümlerinin şişmesi
- Sırt ağrısı
- Kas ağrıları
- Yoğun halsizlik
- Deri döküntüsü
VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?
Maymun çiçeği virüsü, insandan insana yakın temas, enfekte hayvanla temas veya ısırık, anneden bebeğe plasenta yoluyla, cinsel temas, çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etlerinin tüketilmesiyle bulaşabiliyor.
Maymun çiçeğinin kuluçka süresi riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6 ila 14 gün. Ancak bu süre 5 ila 21 gün süre arasında da değişebiliyor.
Sağlık Bakanlığı, olası vaka tanımına uyan kişilerin cerrahi maske takması uyarısı yaptı. Maymun çiçeği virüsü rehberinde hastanın hastanede yatırılarak izole edilmesi de vurgulandı.
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