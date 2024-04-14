Petrol fiyatlarında savaş etkisi

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Orta Doğu'da son yılların en büyük krizlerinden biri yaşanıyor. İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan dün gece saatlerinde yanıt geldi. İran, insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırı düzenledi.

Bölgede baş döndürücü hızla yaşananların, yeni haftada piyasalara nasıl etki edeceği merak ediliyor.

Fakat, İran'ın İsrail'e saldırısında hemen önce, petrol piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı bile.

Öyle ki, WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 86 dolara yükseldi. Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma ihtimalinin daha fazla arz kesintisi korkusunu artırmaya devam etmesiyle, petrol fiyatları 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesinde kapanmış oldu.

REKLAM Ham petrol vadeli işlemleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatlarının referans noktası olarak kabul ediliyor ve küresel petrol fiyatlandırması için bir referans noktası görevi görüyor. ABD'de güçlü enflasyon verilerinin, Federal Rezerv'in erken faiz indirimi umutlarını zayıflattığı, potansiyel olarak da enerji talebi görünümüne de zarar verdiği değerlendiriliyor. Avrupa Merkez Bankası ise Perşembe günkü toplantısında politika faizini değiştirmedi ancak yakın zamanda faiz indirimine hazır olduklarının da sinyalini verdi.