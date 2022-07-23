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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. AP'nin haberine göre, DSÖ, 70'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği salgınının artık küresel bir acil durum olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı basın açıklamasında "Küresel maymun çiçeği salgınının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumunu temsil ettiğine karar verdim" diyerek salgın için acil durum ilan etti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ghebreyesus açıklamasında bir ay önce, Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Acil Durum Komitesini, çok ülkeli maymun çiçeği salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumunu temsil edip etmediğini değerlendirmek için toplanmasını istediğini ancak komitenin oybirliğiyle acil durum olmadığına karar verdiğini belirtti.

Bu toplantının yapıldığı sırada maymun çiçeği vakalarının 47 ülkede 3 bin 040 olduğunu ifade eden Ghebreyesus, o günden itibaren salgının ilerlediğini ve hali hazırda 75 ülkede 16 binden fazla vaka olduğunu ve 5 kişinin maymun çiçeğinden öldüğünü söyledi.

'BEŞ UNSURU DİKKATE ALDIM'

Ghebreyesus, komitenin perşembe günü tekrar toplandığını ve maymun çiçeği salgınının bir uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığıyla ilgili ortak karara varamadığını vurgulayarak Uluslararası Sağlık Tüzüğü ışığında "Bir salgının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturup oluşturmadığına karar verirken beş unsuru dikkate almam gerekiyor" dedi.

Acil durum kararı verirken dikkate aldığı 5 unsurun 3 tanesinin karşılandığını açıklayan Dr. Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün daha önce görülmeyen birçok ülkeye hızla yayılmasının, komitenin ortak karara varamamasının, birçok bilimsel bilgilerin yetersizliğin ve uluslararası bir yayılma potansiyelinin ortaya çıkmasının ve 5 unsurdan üçünün karşılanmasının acil durum kararı alırken dikkatte aldığı konular olduğunu açıkladı.

Ghebreyesus, "DSÖ'nün değerlendirmesi, maymun çiçeği riski, riski yüksek olarak değerlendirdiğimiz Avrupa bölgesi dışında, tüm bölgelerde orta düzeyde olduğu yönündedir. Uluslararası trafiğe müdahale riski şu an için düşük olmasına rağmen, daha fazla uluslararası yayılma riski de var" dedi.

Ghebreyesus, "Yani kısacası, yeni bulaşma yolları ile dünyaya hızla yayılan, hakkında çok az şey anladığımız ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ndeki kriterleri karşılayan bir salgınımız var. Tüm bu nedenlerden dolayı, Küresel maymun çiçeği salgınının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumunu temsil ettiğine karar verdim" dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE DE TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'da Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirmişti.

Bakan Koca, maymun çiçeği ile ilgili "Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.