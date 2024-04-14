Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
Bayram tatili sonrası dönüşe geçenler 'kilit kavşak' denilen Kırıkkale'de de trafik yoğunluğuna neden oldu. Gece saatlerinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
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Razaman Bayramı tatilinden dönenler, 43 ilin güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
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DHA'nın haberine göre Kırıkkale'de Ramazan Bayramı sonrası kara yollarında dönüş trafiği yaşanıyor.
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Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara yönünde araç trafiği görüldü.
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Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; hasarlı kazalar da meydana geldi.
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Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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