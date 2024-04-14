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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Spor yazarları, Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: "Titanic izletecekti" - Yılport Samsunspor Haberleri

        Spor yazarları, Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi

        Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'likle ayrıldı ve kötü gidişata dur diyemedi. Ligde galibiyeth hasreti beş maça çıkan siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos'la yollar ayrıldı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın kötü gidişatını ve Fernando Santos kararını kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:04
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        • 1

          BÜLENT TİMURLENK: 'GODFATHER' FİLMİ KOPTU, 'TITANIC' İZLETECEKTİ

          Santos yönetiminde ön alan baskısını yapmayan topa sahip olma oranını kendi lehine çeviremeyen takım karşısında 15 deplasmanda sadece bir kez kazanabilmiş, 10 mağlubiyet almış ve dış sahada eksi 15 averaja sahip Samsunspor vardı sahada. Türkiye Kupası çantada keklik değil ve Trabzonspor'un kaybettiği haftada 4 maçtır kazanamayan Beşiktaş galibiyete "Yakın" olan taraftı…

        • 2

          Samsunspor iyi fizikli ama ağır forvetleriyle geçiş hücumlarında inandırıcılıktan uzaktı ilk yarıda. Ancak ikinci yarıda Beşiktaş orta sahası düştüğünde oyunu dengeleyip beraberlik golünü buldular. Fernando Santos son 12 dakikayı 4 santrforla oynadı. Sadece bu tercihi bile Beşiktaş'ın başında olmaması için yeterli sebepti. Futbol böyle bir oyun değil, bunu Santos da biliyor ama umurunda değil... Çünkü adını baştan "Godfather" koydukları film kopmuş... Beşiktaş yönetimi biraz daha bekleseydi "Titanic" izletecekti... (SABAH)

        • 3

          GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'IN DNA'SINA UYGUN DEĞİLDİ

          Bazen kaybedersiniz bazen kazanırsınız ama oyun anlayışınız, felsefeniz vardır. İşte o noktada zamana ihtiyacınız olur. Fernando Santos’un ne yazık ki yapmak istediği herhangi somut bir şey yoktu. Modern futboldan bu kadar uzak ve çağın gerisinde bir teknik adam ile yola devam etmenin anlamı var mıydı? Tabii ki yoktu. Beşiktaş yönetimi bu mantalitedeki bir hocayla vakit harcamak yerine, önümüzdeki sezonun planlarını daha sağlıklı yapabilmek adına, görevine son vererek doğru bir hamle yaptı.

        • 4

          Hatta Santos’u göndermekte geç bile kaldılar. Ne yazık ki, alınan skorlardan bağımsız, oynanan futbolun hiçbir bölümü bile Beşiktaş’ın DNA’sına, misyonuna uygun değildi. 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmayan Fernando Santos’un en azından defansif oyun kurgusuna rağmen bir dokunuş yapmasını beklerdik. Onu dahi yapamadı. (HÜRRİYET)

        • 5

          BİLAL MEŞE: TOPRAKTEPE GEREĞİNİ YAPACAKTIR

          Beşiktaş’ın kadrosundan çok, takımın saha içindeki dizilişine baktım, şaşırdım. Semih Kılıçsoy forvet, Muçi forvet arkası, Muleka sağ, Ghezzal sol kanat, şaşırdım, taşlar yerine oturmuş. Ancak, atı alan çoktan Üsküdar’ı geçmişti, ağır abi yeni farkına vardı! Yahuuu, o anlı şanlı Santos’un oyuncu hamlelerini gördünüz mü Allah aşkına? Kartal tabelada önde, rakip müthiş baskı kuruyor, bu baskıyı kırmanın tek yolu topu ayağında tutmaktan geçiyor. Yani çabuk ve teknik oyunculara gereksinim var.

        • 6

          Santos ikiyi bulma adına garip oyuncu hamleleri yaptı, özellikle aylardır takımdan uzak kalan Chamberlain’i sahaya sürmesi skandal ötesiydi. Tek farklı skorlar netamelidir, hele o takımın hocası Santos ise vayy halinize! Santos’u kurtaracak tehlikeli tek pozisyonu Bakhtiyor yakaladı, o da diretakıldı. Nitekim 68’de Emre Kılıç, şık bir vuruşla maçın skorunu belirlerlerken, Kartal evinde bir kez daha darbe yedi! (MİLLİYET)

        • 7

          FATİH DOĞAN: ELVEDA SANTOS

          Hatırlayın! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bayram öncesi tesislere giderek futbolcularla toplantı yapmış sert dille futbolculara "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ya siz? Ya oynarsınız, ya da zamanı gelince gerekeni yaparım!" minvalinde konuşmuştu. Türkçe, İngilizce özetle "herkesin anladığı dilden" balans ayarı yapmıştı. Bu uyarı takım ve Santos için son çıkış hamlesi olduğu dün akşam görüldü.

        • 8

          Olmadı, tutmadı, kan uyuşmadı. Teknik direktör öğüten bu takım Fernando Santos'a da yar olmadı. Asıl tartışılması, konuşulması gereken iki konu var. Teknik direktörler, sorunun baş aktörü mü yoksa kurban mı? Siyah-beyazlı takımdaki oyun sorununu Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay'dan sonra Santos da çözemediğine göre kim çözebilir? Paralar ve zaman tükeniyor. Onlarla birlikte umutlar da… (SABAH)

        • 9

          UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE POLONYA GERÇEĞİ VARDI

          İlk 45’te ön alana daha kalabalık giden ve daha çok deneyen Beşiktaş, golü de buldu bu mantaliteyle. Ancak ikinci yarının başlamasıyla bir Fernando Santos klasiği izledik yine. Emre’nin golüne kadar, yani 46 ile 68 arası topla yüzde 60 oynayan ve daha çok risk alan Samsunspor hak ederek buldu beraberlik sayısını.

        • 10

          Beşiktaş’ın sabit fikirli ve tek planlı Santos’u göreve getirmesi zaten büyük bir hataydı. Bu hatadan geç de olsa dönüldü. Santos, son görevinde Polonya’yla Euro 2024 elemelerinde felaket bir performans göstermiş, Moldova ve Arnavutluk’a yenilmiş, Faroe’yi ancak 75’te bir penaltıyla çözebilmişti. Santos’u gönderen Polonya’nın kaderi o gün değişti ve sonrasında iyi sonuçlarla Euro 2024 vizesi almayı başardılar. Beşiktaş da Santos’la yollarını ayırarak hem bu yılını hem de gelecek sezonunu kurtarma adına doğru bir hamle yaptı bence. (HÜRRİYET)

        • 11

          OKTAY DERELİOĞLU: SANTOS KÂRLI ÇIKTI

          Beşiktaş'ta çok değişen bir oyun yoktu. İlk yarıda coşkulu bir futbol vardı, ofansif anlamda yüklenmeye çalıştı ama her iki yarıda da rakibine pozisyonlar vermeye devam etti. Siyah-Beyazlılar, hükmederek oynayamadı. Takımın kendi oyunu yoktu. Süper Lig'de en zor deplasmanların başında Beşiktaş gelirdi ancak bu sezon Dolmabahçe'ye gelen takımlar çok rahat takılır oldu.

        • 12

          Geldiğinden bu yana takıma pozitif hiçbir katkı veremeyen Santos'un ayrılığı zaten bekleniyordu. Santos çok kısa sürede iyi bir tazminat kazanarak Türkiye'den ayrılacak. Bu işten kârlı çıkan tek isim Portekizli hoca oldu. Yönetim kısa sürede çok fazla hata yaptı. "Santos çok kısa sürede iyi bir tazminat kazanarak Türkiye'den ayrılacak. Bu işten kârlı çıkan tek isim Portekizli hoca oldu..." (TAKVİM)

        • 13

          İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYORDU

          Santos’un aklı Samsunspor maçında başına geldi. Bugüne dek topu rakibe bırakan, takımı savunmaya gömen Portekizli ofansif taktikle oyuna başladı. Elinde ne kadar forvet oyuncu varsa sahaya sürdü. Hatta, son dakikalarda 4’lü forveti denedi. Cenk, Aboubakar, Semih, Muleka ile gol aradı. Bu anlayış telaşın getirdiği bir arayıştı açıkçası. Bir oyun planı olmadığının göstergesiydi.

        • 14

          Beşiktaş’ı sıradan bir takım haline getiren Santos anlayışının sürmeyeceğini çok önceden dile getirmiştik. Gelecek sezon bu teknik adamla planlanamazdı. Beşiktaş yönetimi, Samsunspor beraberliğinin ardından Portekizli teknik adamı gönderdiğini açıkladı. Getirilmesi yanlıştı. Gönderilmesi geç de olsa yerinde oldu. Siyah-Beyazlıların ligde üçüncülük ve Kupa hedefi sürüyor. Dileriz, doğru bir isim bulurlar… (HABERTÜRK)

        • 15

          ERMAN TOROĞLU: YÖNETİMİ DE YAKACAKTI!

          Klasik Beşiktaş… Maça gelen bu kadar vefakâr seyirciye yazık. Helal olsun seyirciye. Fazla bir şey görmeyeceğini bile bile para verip tribüne geliyorlar. İşte taraftar demek bu demek. Mücadele başlıyor, Beşiktaş biraz kımıldıyor. Sonra bakıyorsunuz yine geçen haftalardaki gibi bir gol atıyorlar ama ilk yarı bittiğinde rakibin iki net pozisyonunu Beşiktaş kalecisi Mert Günok çıkartıyor. Zaten devre arasında yorum yapıyoruz ve "İkinci yarı gol olur, Beşiktaş atarsa bitirir" diyoruz. Yoksa Samsunspor her an gol atabilir. Nitekin ikinci yarı Samsunspor golü atıyor.

        • 16

          Beşiktaş teknik direktörü için dün gece canlı yayında "Bu hocayı hemen gönderin. Yerine sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi getirin. Yoksa yönetimi de yakar" dedim. Ve hemen ardından söylediklerim gerçekleşti... Ayrıca ben geçen haftalarda "Bu Musrati neden oynamıyor" demiştim. Başkan Hasan Arat, bunun üzerine kulüp doktoruna "Musrati sakat mı? diye sormuş. Doktor oyuncunun sakatlığının bulunmadığını ve teknik bir kararla forma verilmediğini söylemiş... Ve teknik olarak Fernando Santos'a yönetim kapıyı gösterdi! Aklın yolu bir... (SABAH)

        • 17

          ALİ GÜLTİKEN: SANTOS KİMLİĞİNE GERİ DÖNDÜ

          Gol geldikten sonra daha fazla topa sahip olabilme daha fazla atak yapabilme duygusu da beraberinde geliyor. Yani büyük takımlarda böyle bir kültür vardır. Skoru yakalıyorsanız oyunu da elinize stratejik anlamda alabiliyorsunuz demektir. Bu da rakibinizi daha fazla avlayabileceğiniz alanlar ve pozisyonlar noktasına geliyor. Bu kültür Beşiktaş'ın geçmişinde, genlerinde, karakterinde var ama maalesef Santos'un oyun anlayışında bu düşüncenin yaşamadığını görüyoruz.

        • 18

          Beşiktaş camiası yoruldu… Görev aldığı günden beri takımın ruh hali neredeyse sıfırlandı. Her maç aynı negatif tekrarları görmek omuzlarda çok ağır bir yük haline geldi. Santos, Beşiktaş'ı birçok maçta ilk yarılarda rakibin oynamasına müsaade edip ikinci yarı görevini hatırlar hale getirdi. Fakat bu maçta ilk yarı biraz iş yapan ikinci yarı Santos kimliğine geri dönen bir oyun yine büyük bir hayal kırıklığıyla sonlandı. (SABAH)

        • 19

          OĞUZHAN GENÇ: KAYBETMEYE MAHKUM

          Başakşehir beraberliği ile kredisini iyice tüketen Fernando Santos için Samsunspor maçı hayati öneme sahipti. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler, Başakşehir maçının ardından tesislere gidip futbolcuları ve Fernando Santos'u sorguya çekerken beklenti sadece galibiyet değil, ayrıca gözleri kanatan kötü oyunun da bir an önce değişmesiydi.

        • 20

          İkinci yarıda Beşiktaş, 1-0'ın uykusuna dalıp gitti. Ancak uyumaya niyetli olmayan Samsunspor, geliyorum diyen golü 68'de Emre Kılınç'la buldu. Golün ardından Santos, Musrati'yi yine düşünmezken yönetimin yolları ayırmak için formül aradığı Aboubakar ve 6 aydır maç yapmayan Chamberlain'i kurtarıcı olarak sahaya sürdü. 85'te 10 milyon Euro'luk hayalete dönüştürdüğü Muçi'yi çıkaran Santos, Cenk'i oyuna sürerken Bahtiyar'ın yerine ise Umut Meraş sahadaydı. Bu değişikliklerle hiçbir şey değişmedi tabii ki.

          Santos kaybetmeye mahkum bir anlayışa sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ne takım ne de bireysel performanslarda en ufak bir ilerleme var. Hatta yanlış mevkilerde ısrarla oynatılıp geriye gidenler var. (HABERTÜRK)

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