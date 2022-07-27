Maymun çiçeğine yakalanan Türk hasta yaşadıklarını anlattı!

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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) maymun çiçeği konusunda danışmanlık yapan bilim insanları, maymun çiçeği vakalarının her iki haftada bir ikiye katlandığını ve birkaç ay sonra salgının zirveye çıkacağı endişesini dile getiriyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDENİYLE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'ta yer alan habere göre, DSÖ Avrupa 2 Ağustos'a kadar 88 ülkede 27 binin üstünde maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilebileceği öngörüsünü yaptı. Son verilere göre, yaklaşık 70 ülkede 17 bin 800 vaka saptandı.

Genellikle hafif ila orta şiddette semptomlara neden olan hastalık, ateş, yorgunluk ve belirgin ağrılı cilt lezyonları ile kendini gösteriyor. Şu ana dek maymun çiçeği virüsü nedeniyle tamamı Afrika'da olan 5 kişi yaşamını yitirdi.

"SANIRIM ÖLECEĞİM"

Bu ay başında Londra’da maymun çiçeği virüsü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen Harun Tulunay (35) yaşadıklarını anlattı. Tulunay, "Sanırım öleceğim" dediğimi net bir şekilde hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum hatta tükürüğümü dahi yutamıyordum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün web sayfasında hikayesi ele alınan Tulunay, "Her zaman bizim başımıza gelmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

İlk şikayeti ateş olan Tulunay, ilk başta COVID-19 olduğunu düşündü ancak sonra başka bir hastalık olabileceğini düşünerek endişelenmeye başladığını söyledi.

KALEM UCU KADAR OLAN KABARCIK GİDEREK BÜYÜDÜ

Tulunay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Lenf düğümlerim şiş ve ağrıyordu. Ateşim 39.6 dereceye kadar çıktı. Titrememek için ağrı kesici ve ateş düşürücü alıyordum. 5'inci günde, kanepeye uzandım, hareket edemedim, uyuyamadım. Kendimi yalnız hissettim ve acım dayanılmazdı.

Maymun çiçeği testi için sevk edildiğimde, burnumda sadece bir kabarcık vardı. Bir kalemin ucu büyüklüğünde başladı ve sonra giderek büyüdü ve daha acı verici bir hal aldı. Boğazımdaki lezyonlar nedeniyle yutkunamıyor, yiyemiyor, içemiyordum. Bu acı vericiydi."

Testinin pozitif çıktıktan sonra, bulaşıcı hastalıklar konusunda uzmanlaşmış başka bir hastanede tecrit servisine gönderildiğini aktaran Tulunay, "Tek hissettiğim rahatlamaydı çünkü artık neye sahip olduğumu biliyordum. Ama yine de korktum, maymun çiçeğinin bu kadar şiddetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ağrının seviyesi beni şaşırttı. Ayrıca ne kadar yalnız olduğumu anladım. Arkadaşlarımın veya ailemin beni ziyaret etmesine izin veremezdim. Bu hastalıktan ölürsem yalnız öleceğimi düşündüm" diye konuştu.

"DÖKÜNTÜ, ATEŞ VE KAS AĞRILARI GİBİ BELİRTİLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Hastaneye kaldırıldıktan sonra semptomları kötüleşen ve 10 gün boyunca tedavi edildikten sonra taburcu olan Tulunay, “İnsanların kendilerine dikkat etmelerini istiyorum. Semptomlarınız varsa düşünceli, kibar ve izole olun. Döküntü, ateş ve kas ağrıları gibi belirtilere karşı dikkatli olun. Ayrıca, kendi sağlığınızın savunucusu olun ve haklarınızı bilin. Mevcut bir aşı var, bu yüzden isteyin. Maymun çiçeğiniz varsa tedavi olun” dedi.