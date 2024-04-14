Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarından yapılan VAR talebinin ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildiği belirtilirken, aynı zamanda İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR destekçisi de müsabakada görev alacak.