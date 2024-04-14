Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 32. hafta mücadelesinde bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaparken küme düşme hattında bulunan Fatih Karagümrük de bu müsabakadan galibiyetle çıkma niyetinde. Hafta içinde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlıklara bir yenisi daha eklenirken bu müsabakaya sekiz eksikle çıkacak olan İsmail Kartal da kafasındaki 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
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Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.
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FENERBAHÇE'DE SEKİZ EKSİK VAR
Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 8 eksik bulunuyor.
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Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda.
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Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Alexander Djiku ile sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.
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VAR KOLTUĞUNDA YABANCI OTURACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmalarında VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağını açıkladı.
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İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarından yapılan VAR talebinin ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildiği belirtilirken, aynı zamanda İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR destekçisi de müsabakada görev alacak.
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MUHTEMEL 11
LIVAKOVIC
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OSAYI
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BONUCCI
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ÇAĞLAR
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FERDİ
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İSMAİL
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- 16
KRUNIC
- 17
İRFAN CAN
- 18
FRED
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- 19
TADIC
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DZEKO