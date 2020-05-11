Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kala Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2020 emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli aylıklarının ödemeleri 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle öne çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. SSK’lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Eski Yeni SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3 SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258,0 BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8 BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7 MEMUR (Emekli) 2521,7 2660,2 EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Eski Yeni Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2 Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252,0 Memur (Lisans - 1/4) 3016,0 3181,6 Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6 Başkomiser (1/4) 3207,9 3384,0 Polis memuru (8/1) 3207,9 3384,0 Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4 Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1 Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7 Profesör (1/4) 7194,9 7589,9 Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9 İmam-hatip 3101,9 3272,1 Avukat (1/4) 3101,9 3272,1 En düşük memur emekli aylığı 2522,0 2660,4 *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir