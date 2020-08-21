Özellikle kahvaltılarda ve 5 çaylarında ne ikram etsem sorusuna en güzel cevap mayasız poğaça. Sizlere kısa sürede yapabileceğiniz mayasız kolay bir poğaça tarifi hazırladım. Tüm dost ve ailenizle yiyesiniz diye… İşte kolay poğaça tarifi!
Mayasız Poğaça Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
2 yumurta (1 tanesinin sarısını üzeri için ayırın)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kabartma tozu
Alabildiğince un (yaklaşık 4 su bardağı)
İç harcı için:
Maydanoz
Lor peyniri
Mayasız Poğaça Yapılışı:
Bir yumurtanın sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırın.
Beyazını ve diğer yumurtayı yoğurt ve sıvı yağ ile yoğurma kabına alarak karıştırın.
Tuzu da ekleyip bir kez daha karıştırdıktan sonra kabartma tozunu ilave edin.
Unu azar azar ekleyerek elinize yapışmayan bir hamur elde edin.
Maydanozları ince ince kıyıp lor ile karıştırın. (Dilerseniz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz.)
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde açın.
Ortasına harcı kapatıp yuvarlak ya da D şeklinde kapatın.
Fırın tepsisine yağlı kâğıt serip poğaçaları üzerine yerleştirin.
Bir kenara ayırdığınız yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürün. Arzu ederseniz susam, çörek otu ya da haşhaş serpin.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp önceden biraz ısıtın ve tepsiyi fırına verin.
Kızaran poğaçalarınız kıtır kıtır kıvamıyla yenmeye hazırdır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Mayasız olarak poğaça hazırlanmak istendiğinde maya hariç tüm malzemeler tezgâh üzerinde olmalıdır.
Uygulanacak tarifte öncelikli olan adımlara dikkat etmelisiniz.
Önce şeker eklenmeli diyorsa, şekeri eklemelisiniz. Çünkü şekerin hamurunuz üzerinde büyük önemli var.
Poğaça hamurunu hazırlarken acele etmemeniz gerekiyor.
Eğer çok hızlı davranırsanız, bir noktada eksiklik çıkabilir ve bu ise tüm tarifi etkileyebilir.
Kullanacağınız unu ise bardakla değil elekten geçirerek eklemelisiniz.
Uzun süre kapalı ortamda kalan un topaklanma yapacağı için, eleme aşamasını mutlaka uygulamalısınız.
Aksi takdirde kabaca eklenen un ile sert ve kıvamsız bir poğaça hazırlarsınız.
Hamuru yoğurduğunuzda hamurdan çıkan hava, yeniden hamura dönmelidir.
Bu işlemi dışarıdan alıp içeriye yapıştırma yöntemini kullanarak yapabilirsiniz. Hamuru kapata kapata yoğurmanız, daha iyi sonuçlar verebilir.
Sıcak iç malzemeleri, hamurunuzun yapısını bozabilir.
Bu nedenle iç malzemelerin soğuk kullanılması gereklidir.
Şekil verilen poğaça hamurunu fırına göndermeden önce, tepside 15 dakika kadar bekletilmesi önerilmektedir.
Hazırlanan hamurun içi ve dışı tam olarak pişsin istiyorsanız, 180 derecenin altında pişirmemelisiniz.
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