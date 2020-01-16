16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı'nın 4'üncü döneminden mezun olan PCI Checklist, ilk yatırım turunda İş Bankası'nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan (Maxis Yenilikçi GSYF) 1.1 milyon lira yatırım aldı.
PCI Checklist, Maxis Yenilikçi GSYF'nin Kolay İK ve Mutlubiev'den sonra yatırım yaptığı 3'üncü şirket olurken, iş modelini ölçeklemek adına başvurduğu Workup Girişimcilik Programı'ndan mezun olup sonrasında Maxis Yenilikçi GYSF'den yatırım alan ilk şirket de oldu.
Maxis Genel Müdürü Selami Düz, dünyada öne çıkan trendlerden olan siber güvenlik alanında bankaların, ödeme kuruluşlarının ve e-ticaret firmalarının önemli bir ihtiyacını karşılayan PCI Checklist'in potansiyelini görerek, Avrupa açılımını desteklemek üzere yatırım yaptıklarını belirtti.
PCI Checklist'in kurucu ortaklarından Kıvanç Harputlu ise Workup ve San Francisco programları kapsamında aldıkları mentorluk ve network desteği sayesinde PCI Checklist'in Ankara'dan dünyaya açılan bir girişim haline geldiğini belirterek, aldıkları yatırım ile takımlarını güçlendireceklerini ve hızlı büyümelerini sürdüreceklerini vurguladı.
SİBER RİSK HARİTASINI ÇIKARTIYOR
Yapılan açıklamaya göre, gerçek zamanlı dış zafiyet taraması yapan bir SaaS yazılımı olan PCI Checklist, e-ticaret siteleri ve ödeme sistemcileri için danışmanlık, fark analizi ve PCI DSS sertifikasyonuna girmeden önceki denetim hizmetlerini sağlıyor.
Tespit edilen açıkların ne olduğu, neye sebebiyet verebileceği ve nasıl çözümleneceği konularında bilgi sağlayan PCI Checklist, herhangi bir entegrasyon gerektirmeden çalışıyor.
Bankalar, ödeme sistemcileri, SSL üreticileri, kurumsal firmalar vb. üçüncü partiler adına da tarama yapabilen PCI Checklist, bankalar ve ödeme sistemcilerinin üye işyeri edinim sürecini kısaltıyor ve tüm portföyün siber güvenlik risk haritası ile her bir üye işyerinin sektördeki siber güvenlik durumu hakkında da bilgi sağlıyor.
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