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Hafta sonu oynanan derbide Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle yıkan ve yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da derbi zaferi gölgede kaldı... Sarı-kırmızılıları attığı iki golle 3 puana taşıyan Mauro Icardi'nin derbiyi sekerek tamamlaması ve MR sonuçları teknik heyetin tadını kaçırdı.

Galatasaray, aldığı darbe sonrasında ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Icardi için iki kritik güne girildi. Dün Bayern Münih maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar bugün son taktik idmanını gerçekleştirecek. Dev maç öncesi gözler bir yandan Icardi'de olacak. REKLAM

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre vücut ağırlığı kaynaklı tendon hasar ve kanamaları 2-3 haftaya kadar çıkabilir iken Icardi'nin yaşadığı sakatlık gibi darbe kaynaklı olanların iyileşme süreci daha kısa sürüyor. Steroid ve ağrı kesici iğneler ile futbolcular bu süreçte sahaya çıkarılabiliyor.

Maç içinde ağrı hissetse de sahada kalmak isteyen Arjantinli golcünün durumuna bugün ve yarın tekrardan bakılacak. Icardi'yi Bayern Münih maçına yetiştirmek için seferberlik başlatılırken Arjantinli golcünün hissettiği ağrının eşiğine göre karar verilecek. Icardi'nin riske edilmemesi durumunda ise gözler Barış Alper Yılmaz'a dönecek.