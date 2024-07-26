Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım

Bir süre önce Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma iddiaları gündeme gelmiş çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Daha sonra Wanda Nara, eşini yeniden takibe almıştı.

Bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabında Mauro Icardi ile boşanacaklarını doğrulamış ve "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.