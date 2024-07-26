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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saliha Gizem Yıldızlan'ı boğup kardeşiyle gömmüştü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"

        Çanakkale'de, boşanma aşamasında 30 yaşındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğarak öldüren 32 yaşındaki Fırat Yıldızhan ile olay anında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan 20 yaşındaki kardeşi Yağız Yıldızhan hakkında istenen ceza belli oldu. Katilin ifadesi ise kan dondurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:18
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        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
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        Çanakkale'de olay, 16 Şubat'ta, Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan (32) bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

        KONUŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı.

        İPLE BOĞUP HAFRİYAT ALANINA GÖMDÜ

        Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakaladı.

        İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

        Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Yıldızhan’ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

        "BALYA İPİNİ EŞİMİN BOĞAZINA DOLADIM"

        Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine yer verildi. Fırat Yıldızhan, ifadesinde, "Olay günü Saliha'yı evliliğimizle ilgili görüşmek ve kimliğini vermek için aradım. Arkadaşıma ait araçla kardeşim Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldik. Araç içerisinde eşimle tartışmaya başladık. Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim bir süre sonra hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Kardeşim Yağız ile birlikte eşimi Çavuşköy yakınlarında su kanalına koyduk ve üzerini toprak, molozlarla kapattı" dedi.

        "CESEDİN ÜZERİNİ MOLOZLA KAPATTIK"

        Yağız Yıldızhan'ın ifadesi ise iddianamede, "Ağabeyim Fırat ile eşi araç içerisinde konuştukları esnada tartışmaya başladı. Ağabeyim Fırat cebinden çıkardığı balya ipini eşinin boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Bir süre sonra ağabeyimin eşi hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Ağabeyim Fırat ile birlikte cesedi Çavuşköy yakınlarında su kanalı için açılmış çukura attık ve üzerini toprak, molozlarla kapattık" diye yer aldı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan'ın ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
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        #Saliha Gizem Yıldızhan
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