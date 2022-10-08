Deri sektörünün önemli firmalarından Matraş için açılan iflas davaları sonuçlandı.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen Matraş Deri Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin davası iflas ile tamamlandı. Mahkeme heyeti 14 Eylül 2022 günü saat 11.47 itibarıyla Matraş Deri’nin iflasına karar verdi. Mahkeme, şirketin tasfiye işlemleri için ise Bakırköy 1. İcra Dairesi’ni görevlendirdi. İstanbul Ticaret Odası’na 1970 yılında kayıt olan Matraş Deri, bu karar ile resmen iflas etmiş oldu.

Matraş Deri; Prada, Miu Miu, Burberry, Massimo Dutti’nin de aralarında bulunduğu önemli firmaların tedarikçiliğini yapıyordu.