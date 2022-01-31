TRT 1 ekranlarında her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıra Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri. Masumlar Apartmanı 56. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Naci karakterinin eve gelirken fenalaştığı görülüyor. Diziseverler Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu, ölecek mi sorusunun cevabını ve Naci'nin hastalığı ne sorusunu araştırıyor.