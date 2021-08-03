MasterChef Türkiye 2021’de final turu mücadelesi başladı. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, üç grup halinde ana kadroya girmek için yarıştı. İlk bölümde rakiplerini geride bırakan Fatma Polat, ana kadroya giren ilk isim olmuştu. Peki MasterChef’te ana kadroya kim girdi? İşte 2 Ağustos MasterChef final turuna kalanlar

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de bu akşam, yarışmacılar ilk etapta bir İspanyol mutfağı yemeği olan Paella yapmak için tezgahlarının başına geçti. Verilen süre sonunda yarışmacılardan Sevgi, Tunahan ve İbrahim, yemeklerini ocaktan almadıkları için değerlendirilmeye alınmadı. Şefler, tadım sonrasında Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan'ın ilk turu geçtiklerini açıkladı. İkinci bölümde ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılara verilen esas ürün ısırgan otu idi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Dilara ve Milhan, son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Altı yarışmacı arasından en başarılı yemeği yapan Milhan, MasterChef 2021 ana kadrosuna giren ikinci isim oldu.

MASTERCHEF 2021 FİNAL TURUNA KALANLAR

GÖRKEM DEMİRAL MELİS Dİ GENNARO HASAN BİLTEKİN KUTAY ATATOP RABİA NUR ÇAMURLU ATAKAN TEKTAŞ SAMET ENES HAKYEMEZ AZİZE POLAT EMRE BÜBER MUSTAFA OZAN PELİN ZAMAN EREN KAŞIKÇI MİLHAN ERDEM SEVGİ KARATAŞ NURSİMA TOĞAÇ FİKRET TUĞ DİLARA BAŞARAN TAHSİN KÜÇÜK PINAR TANAR UMUTCAN ÇETİNÖZ SAFANUR BOL NEJDET EFETÜRK AYŞENUR KURTAR (YARIŞMADAN ÇEKİLDİ) MERT YILMAZ SUZAN ALİM ARAZ AKNAM ALİ UYSAL ZERDA KARAGÜLLE HÜSNÜ KİREMİTÇİOĞLU NERGİZ VELİYEV HÜSEYİN BEKTAŞ LARA BAŞÇI MERVE KARAGÜL FATMA POLAT (ANA KADROYA GİREN İLK İSİM) BATURALP AYTULUN HAMZA MERCİMEK MERT ATEŞ DURUKAN İBRAHİM CİNGÖZLER BERK VURAL URUN METE OZAN KİBAR BURCU ÖNAL TUNAHAN AK