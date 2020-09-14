MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu. Şefler, yarışmacılardan istedikleri tabakları değerlendirirken oldukça titiz davrandı ve günün sonunda yarışmaya veda eden isim açıklandı. MasterChef Türkiye elemede kim elendi? Arem, Duygu ve Furkan mı? İşte MasterChef Türkiye elenen isim...
MASTERCHEF TÜRKİYE ELENEN İSİM AÇIKLANDI
Hamurun parçalanmaması, dolgunun lezzetli olması, yanındaki sosların kıvamlı ve lezzetli olması ve son olarak dolgunun patlamaması şeflerin tabağı değerlendirirken göz önünde bulundurduğu kriterler arasında yer alırken en önemlisi de yarışmacıların tabağı eksiksiz sunması olarak belirlendi.
Günün sonunda üç yarışmacı da tabağını yetiştirdi ve şeflerin beğenisine sundu. Eleme finalinde birinci olan yarışmacı, şeflerin oy birliği ile Furkan oldu.
Günün sonunda, kalan iki tabağın sahibi Duygu ve Arem olurken; şeflerin verdiği karar doğrultusunda elenen yarışmacı Arem Yüce olarak belirlendi.
MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?
1998 Antalya doğumlu Arem Yüce, aslen Diyarbakırlı. İlkokul ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Arem Yüce, Aşçılık Meslek Lisesi'nin Mutfak Sanatları bölümünden mezundur. Üniversite eğitimini Muğla Sıtkı Kocaman Turizm Fakültesi'nde tamamlayan Yüce, bölgesel ve ulusal birçok yarışmada ödüller almıştır.
3 yıl önce babası ile birlikte bir işletme açmaya karar veren yarışmacı, kendi restoranında şeflik yapmaya devam etmektedir.
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