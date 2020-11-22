İşte MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye'de Pazartesi kaptanlık, Salı ödül, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Pazar akşamı da eleme oyununda bir kişi yarışmaya veda ediyor. Perşembe akşamı Kırmızı takımdan Uğur eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 2. dokunulmazlık oyunu dün Bursa'da gerçekleştirildi. Yarışmacılar Muradiye çorbası, Zeytinyağlı iç baklalı enginar, kestaneli iç pilav, pideli köfte ve tatlı olarak süt helvası yaptılar. Dokunulmazlık yarışını 24 - 21 Mavi takım kazandı. Bu hafta Kırmızı takım dördüncü kez yenilmiş oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye eleme oyununda Danilo Şef'in Japon fast food sandviçi Katsu Sando yapıldı. Şefler eleme adayları Ayyüce, Eray ve Serhat'ın tabağından en çok Serhat'ın tabağını beğendi. Ayyüce'nin tabağına 'Çocuğa yapılan sandviç gibi olmuş' yorumu yapan şefler Ayyüce'den daha iyi tabaklar beklediklerini de belirttiler. Eray'ın ise etini pişirirken sorun yaşaması, şefleri tam anlaması nedeniyle tabağı beğenilmedi. Takım tarafından yapılan oylamada Ayyüce eleme adayı oldu. Birinci eleme adayı ise Uğurdu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: Uğur ve Ayyüce

MASTERCHEF TÜRKİYE 105. BÖLÜM FRAGMANI