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MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! 28 Ağustos 2022 MasterChef kim elendi, hangi isim yarışmaya veda etti ve dün kim kazandı?

MasterChef'te veda gecesi! 28 Ağustos 2022 MasterChef kim elendi, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de hayallerine ve yarışmaya veda edecek ilk yarışmacı bu akşam belli oldu. MasterChef'te son olarak ana kadroya yedeklerden giren ilk isim Görkem olmuştu. MasterChef yeni bölümde haftanın ilk elemesi gerçekleşti. Peki 28 Ağustos 2022 MasterChef kim elendi, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti? İşte detaylar...

29.08.2022 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te heyecan sürüyor. Eleme adaylarının arasından bir yarışmacı bu akşam hayallerine veda etti. Eleme potasındaki isimler yarışmada kalıcı olabilmek ve en iyi tabağı çıkarmak için müdadele içine girdi. Peki 28 Ağustos 2022 MasterChef kim elendi, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler...

  • MASTERCHEF KİM ELENDİ 2022?

    MasterChef'te ilk eleme gecesinde, Mehmet, Danilo ve Somer şefler, eleme potasındaki yarışmacılardan siyah sarımsak ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi

    Yarışmacılar yemek lerini hazırladı. Şeflerin tadımı sonrası eleme potasından çıkan 3 isim; Büşra, Dilan ve Gamze olarak belirlendi.

    Son eleme oyununda karşı karşıya gelen isimler; Şeyma, Kaan ve Fatma Nur oldu.

    Bu üç isim, Somer Şef'in imza yemeğini en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

  • MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Gamze

    Şeyma 

    Kaan 

    Fatma nur

    Dilan 

    Büşra

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye'de ilk elenen yarışmacı Şeyma oldu.

  • MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Yaptığı yemek, renk kullanımı ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren ilk isim Görkem oldu.

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