MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin Küçük kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'e eski yarışmacılardan Tahsin Küçük konuk oluyor. MasterChef yeni bölümünde Tahsin, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Peki, MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin Küçük kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı? İşte MasterChef Tahsin Küçük'ün hayatı...
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MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılardan Tahsin Küçük'ü ağırlıyor. Tahsin, yarışmacılara daha önce kaşık almış bir tabağının (Ege otlarından dülger balığı) nasıl yapıldığını anlatacak. Yarıştığı dönem başarılı bir performans sergileyen Tahsin, katıldığı dönemin finalistleri arasında yer almıştı. Peki, MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nerelidir? MasterChef Tahsin Küçük kaçıncı oldu, şampiyon mu oldu, hangi yıl yarıştı? İşte MasterChef Tahsin'in biyografisi...
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MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?
15 Haziran 1997 yılında doğan Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul’da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019’da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.
2015 yılında ‘Ver Fırına’ isimli yemek yarışması programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.
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MASTERCHEF TAHSİN KAÇINCI OLDU, HANGİ YIL YARIŞTI?
2021 yılında katılıdğı MasterChef'i 3'üncü olarak tamamlayan Tahsin, 2023 yılında yayınlanan All Star sezonunda ise finale kalarak yarışmayı 2. bitirdi.
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