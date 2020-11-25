MasterChef 2020'de dün akşam ödül oyunu nefes kesti ve yarışmacılar kendilerinden istenen makarna çeşitlerini hazırlamak için mücadele etti. Stüdyoda birbirinden renkli anlar yaşanırken; büyük ödülün sahibi belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 25 bin TL ödülü kim kazandı? MasterChef son bölüm

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanan ödül oyunu ilk turunda takım olarak karşılaştı. Bu turda şefler yarışmacılardan dört çeşit makarna yapmalarını istedi. Bu dört çeşit makarnayı yapacak yarışmacılar kaptanlar tarafından belirlendi ve dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. İşte yapılacak makarnalar ve eşleşmeler...

1. Deniz Mahsullü Ravioli : Özgül - Emir

2. Bolognese Soslu Tagliatelle : Ebru - Sefa

3. Porçini Pappardelle: Uğur - Eray

4. Parmesanlı, Trüflü Tagliani: Barbaros - Serhat

DUYDUKLARI SES İLE YARIŞMACILAR ŞOK OLDU!

Bu makarnaların yapılması için verilen süre ise 50 dakika... Kaptanlar tarafından eşleştirilen yarışmacılar, istenilen makarnaları hazırlamaya başladı. On dakika geçtikten sonra şeflerin sürpriziyle karşılaştılar. Oyunu durduran şefler, yarışmacıların tezgahlarını değiştirdi. Böylece her yarışmacı, yerine geçtikleri arkadaşlarının bıraktığı makarnaları tamamlamaya çalıştı.

Sürenin bitimiyle şefler makarnaların tadımını tek tek yapıp anında sonucu açıkladılar. İlk sırada yer Özgül - Emir düellosunda Deniz Mahsüllü Ravioli yapmışlardı. Şefler, tadım yaptıktan sonra iki yarışmacıdan Emir'in yaptığı makarnanın daha başarılı olduğunu belirtti. Böylece Kırmızı takım 1-0 öne geçti.

İkinci sırada Ebru ve Sefa tarafından yapılan Bolognese Soslu Tagliatelle vardı. Tadım sonrasında şeflerin beğenisini kazanan Ebru olunca Mavi takım skoru eşitledi.

Üçüncü sırada Uğur ve Eray tarafından yapılan Porçini Pappardelle'nin tadımı yapıldı. Şefler, bu iki yarışmacıdan Uğur'un yaptığı makarnayı daha çok beğendi. Ve Mavi takım 2-1 öne geçti.

Ödül oyununda son olarak Serhat ile Barbaros'un yaptığı Parmesanlı, Trüflü Tagliani şeflerin beğenisine sundu. Tadım sonrasında şefler, Serhat'ın yaptığı makarnayı daha çok beğendiklerini açıkladı. Böylece Mavi takım, 3-1 öne geçtiği ödül oyununu kazandı.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef Türkiye’nin 15. Haftasında Ebru ve Sefa kaptan oldu. Bu iki kaptanın yarışmacı seçimi ile oluşan Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu şöyle:

MAVİ TAKIM: Ebru, Özgül, Serhat, Uğur

KIRMIZI TAKIM: Sefa, Barbaros, Emir, Eray