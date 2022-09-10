MasterChef Türkiye'de tansiyon düşmüyor. Tecrübeli şefleri ve başarılı yarışmacıları ile güzel tariflerin ve birbirinden iyi tabakların yarıştığı MasterChef'te MasterClass oyunu geceye damgasını vurdı. MasterClass'ı kazanan yarışmacı Danilo Zanna tarafından açıklanan ödülün sahibi olacak. Peki MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü ne oldu? İşte detaylar...