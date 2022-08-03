Günün ikinci turunda ise adaylar yaratıcı bir tabak hazırladılar. Şeflerin yarışmacılar için belirledikleri malzeme taze fasulye oldu. Verilen kısıtlı sürede en başarılı yemeği yapmak için uğraşan yarışmacılardan Gamze gecenin birincisi olarak ana kadroya giren ikinci isim oldu.