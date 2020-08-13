MasterChef kim kazandı?

MasterChef Türkiye kim kazandı? sorusu bu akşam ilk 16'ya kalan 11. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. İlk grubun içerisinden belirlenen MasterChef Türkiye'de asıl 16'da yarışacak 8 yarışmacının yanında diğer 14 kişilik grup içerisinden 8 yarışmacı daha eklenecek. Bu akşam diğer grupta yarışan 14 yarışmacı içerisinden bir kişi 11. yarışmacı olarak belirlendi. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 12 AĞUSTOS 2020

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce lazanya yaptı. Lazanyayı en iyi yapan 6 yarışmacı Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk, Celal oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılar un ve şekerin ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Üç gündür son 2'ye kalan Eray bugünkü tabağıyla da son 2'ye kalmayı başardı. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı BERKoldu. Berk MasterChef Türkiye'nin ilk 16'sına kalan 11. yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya, Berk.