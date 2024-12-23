MasterChef'te ilk ceketin sahibi Kerem olurken, ikinci ceketin sahibi 23 Aralık Pazartesi akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 23 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 2. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...