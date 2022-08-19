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Masterchef Fatma Nur neden bayıldı, hastalığı ne? Masterchef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Masterchef Fatma Nur neden bayıldı, hastalığı ne? Masterchef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye 2022 programınının başından beri adından söz ettiren yarışmacılarndan Fatma Nur bu hafta da gündem oldu. Program ortasında bir anda bayılan Fatma ekip arkadaşlarını ve ekran başındaki seyircileri korkuttu. Peki, Masterchef Fatma Nur neden bayıldı, hastalığı ne? İşte olay hakkında merak edilenler...

19.08.2022 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin son bölümüyle beraber yine Fatma Nur yine gündem oldu. Mehmet Şef yayınlanan son bölümde Fatma Nur'a "Kendine dosttan çok düşman topluyorsun." dedi. Rakipleri tabak hazırlamakla uğraşırken dikkat dağıtıcı sözler sarfeden şef adayı Fatma, bu olaylar yüzünden yarışmacı Dilan'la da kavga etmişti. Son bölümde bayılan Fatma'nın son durum merak konusu oldu. Peki ,Masterchef Fatma Nur neden bayıldı, hastalığı ne? İşte cevaplar... 

  • MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR, NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDA? 

    Yarışmaya Muğla, Fethiye'den katılan Fatma Nur Uçar 23 yaşında ve aslen Yozgat'lıdır. Lise eğitimini Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlayan Fatma Nur şu an Masterchef programında hünerlerini sergiliyor.

  • MASTERCHEF FATMA NUR NE İŞ YAPIYOR? 

    Fatma Nur Uçar 23 yaşında. 10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, Fethiye’de sushi şefi olarak çalışıyor.

  • MASTERCHEF FATMA NUR NEDEN BAYILDI?

    Ana kadro seçmeleri devam eden MasterChef Türkiye'de Fatma Nur ve Dilan arasında gerginlik çıktı. Dilan, ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacıları eleştiren Fatma Nur'a "Ben buradayken sen oradakiler laf edemezsin. Önlük aldığın için onlardan üstün değilsin" diyerek tepki gösterdi. Fatma Nur ile çekimlerin ilerleyen dakikalarında baygınlık geçirdi.

  • MASTERCHEF FATMA NUR HASTALIĞI NE?

    Ortamın gerilmesiyle sinirlenen Dilan, yanındaki arkadaşlarına Fatma Nur'u göstererek "Allah aşkına alın şunu yanımdan" diyerek tepki gösterdi. Fatma Nur  yaşananlardan bir süre sonra fenalık geçirdi. Doktorlar, arkadaşlarına "Nabzımı kontrol edin, iyi değilim" diyen Fatma Nur'a müdahale etti. 

    Bayılmasıyla ilgisi yok ama Fatma Nur'un aynı zamanda doğuştan bir kalça çıkıklığı var. Bundan ötürü bir bacağı diğer bacağından 3 cm daha kısadır. 

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