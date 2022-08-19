MASTERCHEF FATMA NUR HASTALIĞI NE?

Ortamın gerilmesiyle sinirlenen Dilan, yanındaki arkadaşlarına Fatma Nur'u göstererek "Allah aşkına alın şunu yanımdan" diyerek tepki gösterdi. Fatma Nur yaşananlardan bir süre sonra fenalık geçirdi. Doktorlar, arkadaşlarına "Nabzımı kontrol edin, iyi değilim" diyen Fatma Nur'a müdahale etti.

Bayılmasıyla ilgisi yok ama Fatma Nur'un aynı zamanda doğuştan bir kalça çıkıklığı var. Bundan ötürü bir bacağı diğer bacağından 3 cm daha kısadır.