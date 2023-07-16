Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        MasterChef All Star Türkiye'de eleme potasına kim gitti?

        TV8'in bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda bir eleme adayı daha açıklanmak üzere. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de son gelişmeler...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında 8. eleme adayı da belli olmak üzere. İşte, Somer Şef'in dönüşüyle iyice heyecanın arttığı MasterChef Türkiye'de son durum...

        • 2

          MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Dün akşam oynanan son oyundan sonra 7. eleme adayı Güzide oldu.

          Sevilen yarışmada 5. eleme adayı Eray, 6. eleme adayı ise Eda olmuştu.

          MasterChef'te ayrıca, kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu.

        • 3

          MASTERCHEF KİM KAZANDI?

          Birinci turda Adana Güveci’ni en iyi yapan Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin oldu. Yarışmacılar MasterChef All Star’da yollarına ikinci hafta devam etme hakkı kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?

          Sevilen yarışmada ilk elenen isim bugün belli olacak.

        • 5
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Hatay’da orman yangını!
        Hatay’da orman yangını!
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma