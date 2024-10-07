Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maskeli hırsızlar fena faka bastı: Yazıyı okumayan hırsızlar, bilezikleri altın sanıp çaldı | Son dakika haberleri

        Maskeli hırsızlar fena faka bastı: Yazıyı okumayan hırsızlar, bilezikleri altın sanıp çaldı

        Isparta'da altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 hırsız, iş yerinin vitrinini çekiçle kırarak soygun yaptı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Fatih Arıkaya, "Vitrinde altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler. Yazıyı görmeyecek kadar ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Isparta'nın Mimar Sinan Caddesi'nde gece saatlerinde iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 hırsız, çekiçle vitrini kırarak soygun gerçekleştirdi.

        • 2

          112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, durumu işletme sahibine bildirdi.

        • 3

          Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        • 4

          Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

          Görüntülerde maskeli hırsızlardan birinin iş yerinin vitrinine çekiçle defalarca vurarak kırdığı, ikinci soyguncunun ise bilezikleri aldığı, daha sonra maskeli hırsızların hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

        • 5

          Hırsızlık olayını polis ekiplerinden öğrendiğini söyleyen iş yeri sahibi Fatih Arıkaya, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğini belirterek, "Gece saatlerinde iki tane maskeli hırsız cama balyoz gibi çekiçle büyük darbe ile kırarak iki sıra altın kaplama bileziği çalmışlar. Olayı polis ekiplerinden öğrendim. İncelemelerde bulundular, şu anda da yakalama çalışması başlatıldı. Vitrinde altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler. Yazıyı görmeyecek kadar ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

        • 6

          Mimar Sinan Caddesi'nin kentin en işlek caddesi olduğunu söyleyen Arıkaya, "Burası yaklaşık olarak bütün kuyumcuların ve bankaların olduğu en işlek ve gözde cadde. Cesaret edip nasıl böyle bir işlem yaptılar bilmiyorum. Burada sesin duyulmaması, 15-16 kere üst üste cama vurarak kırması ve sesin duyulmamasını anlamadım açıkçası. Bir kere alıyorlar, son anda vatandaşların sesini duyup kaçıyorlar. Ben 30 yıldır bu cadde üzerinde esnaflık yapıyorum, daha önce böyle bir olay duymadım" şeklinde konuştu.

        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Habertürk Anasayfa