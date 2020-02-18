HABERTURK.COM

Bir süre önce PSA Grubu ile birleşme kararı alan Fiat Chrysler Automobiles (FCA),bünyesindeki markalardan Maserati için dev bir elektrikli model planı hazırladı.

Yapılan açıklamaya göre, İtalyan üreticinin önümüzdeki yıllarda yollara çıkacak elektrikli ve hibrit modelleri için 800 milyon euro (864 milyon dolar) harcanacak.

Bu kapsamda, Ghibli, GranTurismo ve GranCabrio gibi Maserati modellerinin elektrikli versiyonları geliştirilecek ve FCA bünyesindeki Mirafiori fabrikası teknolojik dönüşümden geçirilecek.

Hatırlanacağı üzere, Fiat 500'ün elektrikli versiyonunun da bu tesiste üretileceği açıklanmıştı.

Atılan adımlar doğrultusunda, GranTurismo ve GranCabrio'nun üretimi Mirafiori'ye kaydırılacak.

2022 ve 2023 yıllarında ise markanın Quattroporte ve Levante modellerinin hibrit ve elektrikli versiyonlarının piyasa çıkması planlanıyor.

İtalyan üreticinin hibrit ve elektrikli model geliştirme çalışmalarının yanı sıra, benzinli motor üretimine de devam edeceği verilen bilgiler arasında.