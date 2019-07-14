Bir süre önce Fransız rakibi Renault'a birleşme teklifi götüren fakat beklediği yanıtı alamayan Fiat Chrysler Automobiles (FCA),yeni model yatırımına ağırlık verdi.

FCA markalarından Fiat'ın ikonik modeli 500'ün elektrikli versiyonu için 1.1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren şirketin, modelin bir sonraki jenerasyonun şirketin Torino fabrikasında üretileceğini açıkladı.

Fabrikada yapılan yeni üretim hattı yatırımı ile yılda 80 bin adetlik kapasitenin elde edildiği belirtilirken, söz konusu hatta bin 200 kişinin çalışacağı kaydedildi.

AVRUPA'DAKİ İLK ELEKTRİKLİSİ OLACAK

500 EV adı verilen elektrikli 500, piyasa çıktığında İtalyan üreticinin tarihinde Avrupa'da satılan ilk tam elektrikli model olacak.

FCA'nın merhum CEO'su Sergio Marchionne döneminde üretilen güncel 500'ün elektrikli versiyonu 500e Kuzey Amerika'da satışa sunulmuş fakat istenen başarıyı gösterememişti.

Yeni 500 EV'nin gelecek yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Fuarın ardından modelin içten yanmalı motora sahip kardeşleri ile birlikte satışa sunulacağı da edinilen bilgiler arasında.

Yeni bir platfom üzerinde şekillenecek otomobilin ölçülerinde güncel versiyona göre büyük değişim beklenmezken, tasarımın daha fütüristik olacağı ifade ediliyor.