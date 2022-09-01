PC'deki veriler için bunlara dikkat!

Aşırı gerilim, elektrik kesintisi, sıvı hasarı ve veri üzerine işlem yapılması gibi hatalar masaüstü bilgisayarlarda hem donanım hem de yazılım arızalarına neden olurken önemli veri kayıplarına da yol açıyor. Özellikle masaüstü bilgisayarlarda veri kayıplarına en sık sebebiyet veren sorunların başında güç kaynağı ile ilgili problemler görülüyor.
Beklenmedik elektrik kesintileri sonucunda aniden kapanan masaüstü bilgisayarlarda yalnızca kaydedilmeyen veriler de kaybolmuyor. Aynı zamanda cihazlarda yer alan mevcut dosyalarda da bozulma riskiyle karşı karşıya kalınıyor.
Masaüstü bilgisayarlarda kullanıcıların gözlemleyebileceği garip sesler veya gıcırdama, mavi ekran hatası ve işlemlere karşı tepkisizlik gibi belirtilerin çoğunlukla yüksek veri kaybı riskine işaret ederken, masaüstü bilgisayarlarda veri kaybını sıfıra indirmek için önemli bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Masaüstü bilgisayarlarda veri kaybına neden olabilecek birçok insan hatası ve yazılımsal sorunla karşılaşılıyor. En sık görülen sorunların başında gelen elektrik kesintileri, masaüstü cihazların kullanım ömrünü önemli derecede azaltıyor ve sistemin çökme olasılığını artırıyor. Ani bir kesintinin sabit sürücülerde de uzun vadeli olumsuz bir etki yaratacağı biliniyor.
Düzenli ve otomatik yedeklemeler yapmak kesintiler sırasında yaşanabilecek veri kayıplarını önlemeye yardımcı olurken bir alternatif olarak aşırı gerilim koruma cihazı kullanımı ise masaüstü bilgisayarların güç kaybı hasarlarından korunmasını sağlıyor. Ayrıca dosyaların yanlışlıkla silinmesi, yanlış formatlama gibi insan kaynaklı hatalarla birlikte veri üzerine işleme gibi yazılım kaynaklı hatalar da veri kaybına neden olan diğer sorunlar arasında sıralanıyor.
Bu tür hatalar sonrasında cihazlarda anlaşılmayan sesler, mavi ekran hatası ve tepkisizlik gözlemleniyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, masaüstü bilgisayarlarda bu tür işaretlerle karşılaşan kullanıcıların masaüstü bilgisayarlarda veri kaybı yaşanmaması adına alınabilecek 4 faydalı önlemi şu şekilde paylaştı:
1- Cihazınızı hemen kapatın veya yeniden başlatın
Veri kaybı belirtileri gözlemlenen durumlarda bilgisayarlarda daha fazla işlem yapmak, verilere onarılmayacak zararlar verebiliyor. Bu nedenle cihazların hemen kapatılması veya yeniden başlatılması gerekiyor.
2- Islanmış cihazları kurutmaya çalışmayın
Sıvı hasarı almış olan cihazları kurutmaya çalışmak geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir. Bu nedenle sıvı hasarı olan cihazlar hiçbir şekilde kurutulmamalı. Bunun yerine veri kurtarma hizmeti sağlayan uzmanlardan destek alınmalı.
3- Yardımcı yazılımlar kullanmayın
Görünürde hasar görmüş bir cihaz varsa asla çalıştırılmamalı. Hasarlı veya arızalı bir sürücüyü onarmaya çalışmak için dosya kurtarmak amacıyla diğer yardımcı yazılımlar kullanılmamalı.
4- Hasar almış sabit sürücülere dikkat edin
Hasarlı bir sabit sürücü sallanmamalı ve sökülmemeli. Aksi durumda gerçekleşecek yanlış kullanım masaüstü cihazlarda daha fazla hasara sebep olabilir.
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