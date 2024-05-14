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        Haberler Yaşam Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli? Marvel’ın 5. fazı hız kesmeden devam ediyor: 5. fazda neler yaşanacak? İşte, fazlarına göre Marvel izleme sırası!

        Marvel'ın 5. fazı hız kesmeden devam ediyor: Fazlara göre Marvel izleme sırası!

        The Multiverse Saga'nın orta noktasını işaret eden MCU'nun 5. fazına çoktan girdik. Film sayılarının artmasıyla beraber yaşanan olaylar ve tüm filmleri izleme sırası çok daha kafa karıştırıcı bir hale geldi. Sizin için bir Marvel izleme rehberi hazırladık. İşte Marvel'in 5 fazı ve yaşanan olaylarla beraber izleme sırası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:11
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        • 1

          2008’den bu yana devam eden MCU (Marvel Sinematik Evreni) gittikçe kalabalıklaşan kahraman kadrosu ve dallanıp budaklanan hikayesiyle takip etmesi zor bir noktaya geldi. Faz 4 ile dizilerin MCU filmlerine her zamankinden daha bağlı olduğu görülmüş oldu. Dizilerin de işin içine girmesiyle Marvel izleme sırasına bağlı kalmak daha zor hale geldi. İşte, sizin için hazırladığımız fazlarına göre Marvel filmleri izleme sırası!

        • 2

          FAZ 1 (2008-2012)

          Demir Adam

          İnanılmaz Hulk

          Demir Adam 2

          Thor

          Kaptan Amerika: First Avenger

          The Avengers

        • 3

          Milyarder Tony Stark, çölde hayatını değiştiren bir deneyim yaşar ve kendine bir kahraman kostümü yapar. Bir dizi olayın ardından Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow ve onun SHIELD patronu Nick Fury ile tanışır. Bilim adamı Bruce Banner ise, laboratuvarda hayatını değiştiren bir deneyim yaşar ve kafası karışmış, öfkeli bir yeşil dev haline gelir.

        • 4

          Asgard tanrısı Thor, Dünya'ya sürgün edilir ve bazı buz devlerini yenmeden önce hayatını değiştiren bir deneyimle “fedakarlığı” öğrenir. 1940'lı yıllarda ise Steve Rogers'ın yaşadığı değişimle beraber Hydra’yı alt eden bir “yarı tanrıya” dönüşüyor. Fakat sonrasında 2011 yılındaki çözülmeye kadar 70 yıl boyunca donmuş bir biçimde kalıyor.

          Sonrasında birlikte, Thor'un üvey kardeşi Loki'yi ve onun uzaylı sürüsünü alt etmek için Nick Fury'nin himayesi altında güçlerini birleştirirler.

        • 5

          FAZ 2 (2013-2015)

          Iron Man 3

          Thor: Karanlık Dünya

          Kaptan Amerika: Kış Askeri

          Galaksinin Koruyucuları

          Yenilmezler: Ultron Çağı

          Ant-Man

        • 6

          NELER YAŞANDI?

          Kısa bir süreliğine travma geçiren Tony Stark aksiyondan geri durmak ister, ancak teknoloji endüstrisindeki başka bir figür ve onun kötü adamı, Croydon'un kadeh kaldırdığı Trevor tarafından yeniden kendini aksiyonun ortasında bulur.

        • 7

          Kaptan Amerika ise eski dostu Bucky'nin beyni yıkanmış bir süper asker olarak ortaya çıkmasıyla kendi yozlaşmış hükümetine karşı çıkmak zorunda kalır.

          Galaksinin Koruyucuları ise, Thanos'la sorunları olan bir grup uzaylı ile Marvel evrenine yeni bir soluk getiriyor. Aynı zamanda Ant-Man’e dönüşen suçlu Scott Lang ile de bu fazda tanışıyoruz.

          Fakat ne Galaksinin Koruyucuları ne de Ant-Man’in bu fazda Avengers ile doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor.

        • 8

          FAZ 3 (2016 – 2019)

          Kaptan Amerika: İç Savaş

          Doctor Strange

          Galaksinin Koruyucuları 2

          Örümcek Adam: Eve Dönüş

          Thor: Ragnarok

          Black Panther

          Avengers: Infinity War

          Ant-Man ve Wasp

          Kaptan Marvel

          Avengers: End Game

          Örümcek -Adam: Evden Uzakta

        • 9

          NELER YAŞANDI?

          Marvel’ın en büyük fazı ve olayların kemik noktası Faz 3 sayılabilir.

          Doktor Strange'le tanışıyoruz. Kendisi sihir yapabilen bir cerrah olarak karşımıza çıkıyor.

        • 10

          Kaptan Amerika, Falcon, Bucky, Ant-Man ve Black Widow, Tony Stark'a, Vision’a, Örümcek Adam'a ve yeni arkadaşına karşı geliyor ve bir iç savaş yaşanıyor. Yenilmezler, dünya hükümetlerine hesap vermeleri gerekip gerekmediği konusunda anlaşmazlık içine girerler. (Oyuncu kadrosunun büyüklüğüne bakıldığında bu Avengers 3 sanılabilir, ama değil.)

          Kaptan'ın adamları çeşitli şekillerde yakalanmışken Thor ve Hulk, Thor'un kız kardeşiyle savaşmakla meşguldür. Kazanırlar ama sonunda Thanos ile anlaşmazlık yaşarlar.

        • 11

          Galaksinin Koruyucuları’nın Thor ile buluşmasının ardından bu zamana kadar karşımıza çıkmış tüm karakterlere Thanos’a karşı birlik olur.

          Geri kalan Yenilmezler, Snap'ten beş yıl sonra, Snap'i geri almak ve herkesi geri getirmek için bir zaman yolculuğu soygununa gitmek üzere bir araya gelir. Başarılılar, ancak bu Tony Stark'ın Thanos’u kesin olarak yenmek için kendini feda etmesine yol açar.

        • 12

          Sekiz ay sonra Peter Parker, akıl hocasının ölümüyle başa çıkmaya ve bir Avrupa tatili yapmaya çalışır. Ancak Fury buna izin vermez ve Elementals’ı yenmek için onu Mysterio ile birleştirir; tek sorun, her şeyin arkasında Mysterio'nun olmasıdır. Peter kazanır ama kimliği tüm dünyaya açıklanır.

        • 13

          FAZ 4 (2021 – 2022)

          WandaVision

          Falcon ve Kış Askeri

          Black Widow

          Loki (sezon 1)

          What If...?

          Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi

          Eternals

          Hawkeue

          Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

          Moon Knight

          Multiverse of Madness: Doctor Strange

          Ms. Marvel

          Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

          She Hulk

          Werewolf By Night

          Black Panther: Wakanda Forever

          Galaksinin Koruyucuları Tatil Özel

        • 14

          NELER YAŞANDI?

          Faz 4 çoğunlukla iki şeyden oluşuyordu: MCU'ya bir sürü yeni karakter getirmek ve çoklu evren konseptini tanıtmak.

          Çoklu evrende seyahat ortaya çıktığı için bu fazın en önemli yeni eklemelerden biri gibi görünüyor. Bununla birlikte Loki, Avengers 5'in ismine bakılacak olursa, Multiverse Saga'nın ana kötü adamı Kang'ın bir çeşidi olan He Who Remains'i de tanıtıyor.

        • 15

          Çoklu evren açısından Peter Parker, Spider-Man: No Way Home'da dünyaya Örümcek Adam olduğunu unutturmak için bu durumu kısa süreliğine bozdu; Doctor Strange ise Amerika'yı intikam peşindeki Scarlet Witch’den kurtarmak için çoklu evrene girme cesaretini gösterdi.

          MCU'nun 5. fazda nereye gittiğini daha fazla gördükten sonra, 4. fazda yeni karakterlerin tanıtılmasının ötesinde önemli ayrıntılar olduğunu keşfedebiliriz. Fakat şu an için faz 4 büyük ölçüde bir “Yeni karakterlere merhaba” evresi gibi gözüküyor.

        • 16

          FAZ 5 (2023 – 2025)

          Ant Man and The Wasp: Quantumania

          Galaksinin Koruyucuları 3

          Secret Invasion

          Loki (2. sezon)

          The Marvels

          What If...? (2. Sezon)

          Echo

          Deadpool 3

          Agatha: Darkhold Günlükleri

          Daredevil: Yeniden Doğuş

          Captain America: Yeni Dünya Düzeni

          Ironheart

        • 17

          NELER YAŞANIYOR?

          5. faz, Echo’nun yayınlanması ve Deadpool 3'ün vizyon tarihinin yaklaşması ile hızla devam ediyor.

          Zamanın dışındaki yeri göz önüne alındığında, Loki'nin ikinci sezonu zaman çizelgesinin her yerine sıçramış olabilir, ancak en önemlisi son bölümde Loki'nin çoklu evreni yarattığını ve onlardan sorumlu hale geldiğini gördük.

        • 18

          Eylemleri, Kang'ın birden fazla zaman çizelgesinde birden fazla versiyonunun serbest kalmasına izin vererek bizi Yenilmezler: Gizli Savaşlar yoluna soktu. 5. fazda Kang'ı ve onun diğer versiyonlarını göreceğimizi varsayıyoruz.

          Guardians of the Galaxy Vol 3, MCU'yu pek umursamadı ve sadece Guardians'ın hikayesini tamamlamaya odaklandı, ancak ekibin gelecekte geri dönebilecek yeni bir versiyonunu tanıttı.

          Kaynak: DigitalSpy

          Fotoğraf kaynak: IMDb

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