Marul - Truss mücadelesinde kazanan marul oldu

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İngiltere Başbakanı Liz Truss göreve gelmesinden 45 gün sonra istifa ettiğini açıklaması sonrası İngilizler 'marulun' zaferini konuşuyor. THE ECONOMIST'İN MAKALESİ İLE TARTIŞMA BAŞLAMIŞTI The Economist dergisi geçtiğimzi hafta yayınlanan "Iceberg Lady" başlıklı haberde Truss'ı 'bir marulun raf ömrüne sahip' olarak nitelendirmişti. Bu örnekten ilham alan İngiliz Daily Star da, geçtiğimiz Cuma günü Truss'un bir fotoğrafının yanına, bir marulu koyarak canlı yayın açmıştı.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAKİP ETTİ İlk 5 saatte 50 binden fazla beğeni toplayan yayın hakkındaki paylaşımda "Hangisi daha uzun süre dayanır?" diye soruldu. Cuma gününden bu yana canlı yayın devam ederken, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrılmasıyla anlık 30 binden fazla kişi marul ile Truss'ın 'çekişmesini' takip etti.

'MARUL'UN ZAFERİ KUTLANDI Bugün Truss'ın istifasını açıklaması sonrasında ise 40 binden fazla kişi marulu 'tebrik' etti. Canlı yayını takip eden çok sayıda kişi 'marul'u sıradışı başarısı nedeniyle kutladı. LIZ TRUSS'IN İSTİFASI İngiltere Başbakanı Liz Truss bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada istifasını Kral 3. Charles'a sunduğunu ifade ederek 45 gün sonra görevi bırakmıştı. Kral'a istifasını sunan Liz Truss, 45 gün sonra görevden ayrılarak, İngiltere tarihinde en kısa süre başbakan olarak görev yapan isim olmuştu. İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, piyasaları sarsan tartışmalı ekonomi politikasından geri adım atmak zorunda kalmıştı. Truss'ın, Maliye Bakanı KwasiKwarteng'i görevden alarak yerine getirdiği Jeremy Hunt'ın ekonomide dizginleri ele alması, başbakanın görevde kalmak için güvenirliği kalmadığı tartışmalarına yol açmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI VE MALİYE BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu. Braverman, 13 Şubat 2020'den, İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı. Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı. Bu gelişme sonrasında Liz Truss'un başbakanlığı tekrar sorgulanmıştı. Göreve geldiğinden bu yana eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Liz Truss da bugün istifasını Kral'a sunduğunu açıklamıştı. * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.