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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Mart enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2024 TÜİK Mart ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Mart ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

        Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Mart ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın "Piyasa Katılımcıları Anketi" ile netleşti. İşte 2024 Mart ayı enflasyon oranı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 23:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 23:05
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        • 1

          "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta belli olacak?" sorusu yeni aya girilmesiyle gündeme geldi. Mart ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile kesinlik kazandı. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında merak edilen detaylar...

        • 2

          TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          2024 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.

        • 4

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,98 olasılıkla yüzde 29,00-33,99 aralığında, yüzde 50,83 olasılıkla yüzde 34,00-38,99 aralığında, yüzde 22,88 olasılıkla ise yüzde 39,00-43,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 29,00-33,99 aralığında, yüzde 53,85’inin beklentilerinin yüzde 34,00-38,99 aralığında, yüzde 23,08’inin beklentilerinin yüzde 39,00-43,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,31 olasılıkla yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 48,29 olasılıkla yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 17,24 olasılıkla ise yüzde 26,00-30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 7

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 58,33'ünün beklentilerinin yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 11,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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