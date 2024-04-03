NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Yarın NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümünün kutlanacağını belirten Stoltenberg, mevcut atmosferde Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağın hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini söyledi.

Stoltenberg, müttefikler temmuzda Washington'da yapılacak tarihi zirveye hazırlanırken NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna'nın acilen mühimmata ihtiyaç duyduğu uyarısını yineleyen Stoltenberg, "Bugünkü toplantımızda Ukrayna'ya geleceğe yönelik desteğimizi nasıl daha sağlam ve kalıcı bir temele oturtabileceğimizi tartıştık. Bütün müttefikler bu kritik anda Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Bugün bir amaç birliği var" dedi.

REKLAM Eski Norbeç Başbakanı, "Müttefikler, güvenlik yardımı ve eğitimin koordinasyonunda NATO'ya daha büyük bir rol verilmesi yönündeki planlamayı ilerletmeye karar verdiler. Detaylar önümüzdeki haftalarda şekillenecek" diye konuştu. Stoltenberg, böylece daha fazla şeffaflık, yük paylaşımı, öngörülebilirlik ve daha sağlam bir taahhüt sağlanacağını ifade ederek, bu yeni çerçevenin aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sahada kazanamayacağı, bağımsız ve egemen bir Ukrayna ile müzakere masasına oturması gerekeceği mesajını vereceğini dile getirdi.

STOLTENBERG, BEYAZ SARAY'A SESLENDİ "ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayla ilgili kararındaki her günlük gecikmenin savaş alanında sonuçları oluyor" diyen Stoltenberg, Washington'ın acilen karar vermesi gerektiğini kaydetti. Stoltenberg, toplantıda bakanların "devam eden terör tehdidi de dahil olmak üzere İttifak'ın güney bölgesinde süren güvenlik sorunlarını" da ele aldıklarını söyledi. Ekim 2023'te NATO'nun güney komşularına yaklaşımını gözden geçirmek üzere bir uzman grubu görevlendirdiğini belirten Stoltenberg, bakanların bu grubun bulgularını görüştüğünü, Washington Zirvesi'nde liderlerin de somut önerileri tartışacağını bildirdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.