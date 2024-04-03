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        Haberler Dünya NATO ülkelerinin dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi

        NATO ülkelerinin dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi

        NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta bir araya geldi. Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile İttifak'ın 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlamasını görüşen yetkililer aile fotoğrafı çektirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:59
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        NATO dışişleri bakanlarından aile fotoğrafı
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        NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile İttifak'ın 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.

        İki gün sürecek toplantının ilk gününde dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi.

        Fotoğrafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanında Britanyalı mevkidaşı David Cameron ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billstrom yer aldı.

        Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cameron'la görüştü.

        NATO'dan Ukrayna için dev fon tasarısı
        NATO'dan Ukrayna için dev fon tasarısı

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ikili, görüşmede Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlara değinen bakanlar, devam eden müzakerelerde gelinen noktayı değerlendirdi.

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        Fidan, mevkidaşına Türkiye'nin Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerini aktardı. Bakanlar ayrıca, Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldı ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği konularını görüştü.

        UKRAYNA ASKER SAYISINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

        Ukrayna, asker sayısında ve mühimmatta yaşadığı eksiklik sebebiyle Rusya'ya karşı koymakta zorlanıyor. Kiev bugün çözüm için askerlik yaşını 27'den 25'e düşürdüğünü duyurdu.

        NATO ülkeleri de iki günlük toplantıda Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl uzun vadeli bir temele oturtulacağını görüşecek. 100 milyar avroluk beş yıllık bir fon önerisi ve Kiev'e yardımı "Trump'a karlı korumalı" hale getirmenin bir yolu olarak görülen bir plan da buna dahil.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Nato
        #hakan fidan
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