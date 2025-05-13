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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mart ayında cari açık 4,1 milyar dolar oldu - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB açıkladı: Mart ayında cari açık 4,1 milyar dolar oldu

        Cari denge mart ayında 4,1 milyar dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,"Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:08
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        Mart ayında cari açık 4,1 milyar dolar oldu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

        Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1,47 milyar dolar fazla verdi.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4,84 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar dolar açık verdi.

        Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar dolar ve 398 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,7 milyar dolar açık verdi.

        Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar olarak kaydedildi.

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        Portföy yatırımları Mart ayında 3,55 milyar dolar tutarında net çıkış kaydetti.

        Resmi rezervlerde bu ay 15,13 milyar dolar net azalış oldu.

        "CARİ AÇIĞIN İLK ÇEYREKTE MİLLİ GELİRE ORANLA YÜZDE 1’İN ALTINDA KALMASINI BEKLİYORUZ"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mart ayı cari denge verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek, martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasını beklediklerini açıkladı.

        Bakan Şimşek'in paylaşımının tamamı şöyle:

        "Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.

        İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

        Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.

        Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor."

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